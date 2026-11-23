اسکات مک‌تومینای هافبک ناپولی، به یکی از اهداف اصلی میلان در نقل‌وانتقالات تبدیل شده و این در حالی است که رئال مادرید و منچستریونایتد نیز شرایط جذب این بازیکن ۲۹ ساله را زیر نظر دارند.

جوان آنلاین: اسکات مک‌تومینای پس از درخشش در ترکیب ناپولی، مورد توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی قرار گرفته است و میلان یکی از جدی‌ترین مشتریان این هافبک اسکاتلندی محسوب می‌شود.

روزنامه کوتیدیانو ناسیوناله ایتالیا گزارش داده که مدیران میلان مک‌تومینای را به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی خود برای تقویت خط میانی شناسایی کرده‌اند. با این حال، روسونری برای جذب این بازیکن باید با رئال مادرید و منچستریونایتد نیز رقابت کند؛ دو باشگاهی که علاقه‌مند به جذب او هستند.

مک‌تومینای که ۲۹ سال دارد، تا ژوئن ۲۰۲۸ با ناپولی قرارداد دارد، اما مذاکرات برای تمدید قراردادش به دلیل اختلاف بر سر مسائل مالی متوقف شده است. ظاهراً درخواست دستمزد سالانه هفت میلیون یورویی این بازیکن، مانع اصلی پیشرفت مذاکرات بوده است.

در چنین شرایطی، میلان با دقت وضعیت قرارداد مک‌تومینای را دنبال می‌کند تا در صورت فراهم شدن شرایط، برای جذب این هافبک ملی‌پوش اسکاتلندی اقدام کند.