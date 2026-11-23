جنبش حماس از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و تمامی نهاد‌های حقوق بشری خواست جنایت‌های شهرک‌نشینان و ارتش رژیم صهیونیستی را به‌طور یکسان مستندسازی کنند.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به اظهارات یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مبنی بر اینکه ارتش این رژیم قادر به مقابله با خشونت شهرک‌نشینان نیست، اعلام کرد که این ادعا گمراه‌کننده و فریبکارانه است و واقعیت‌ها و شواهد میدانی آن را رد می‌کنند.

حماس تأکید کرد که این اظهارات تلاشی ناکام برای تبرئه ارتش رژیم صهیونیستی از همدستی با شهرک‌نشینان تروریست در حملات علیه ملت فلسطین و اموال آنان در کرانه باختری اشغالی است.

این جنبش اشاره کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات شریک و همدست شهرک‌نشینان است و با تأمین حمایت و حفاظت از آنان هنگام انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه علیه فلسطینیان، زمینه تداوم این حملات را فراهم می‌کند.

حماس تصریح کرد که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و حقوق بشری، همدستی ارتش و مشارکت نظامیان در این حملات را مستند کرده‌اند.

این جنبش اعلام کرد که خشونت و اقدامات تروریستی شهرک‌نشینان علیه ملت فلسطین در مناطق مختلف کرانه باختری، با حمایت رسمی ارتش و هدایت مستقیم وزیران کابینه بنیامین نتانیاهو، جنایتکار جنگی صورت می‌گیرد؛ وزیرانی که همه نمود‌های حمایت را در اختیار شهرک‌نشینان قرار می‌دهند.

این جنبش در پایان از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و تمامی نهاد‌های حقوق بشری خواست جنایت‌های شهرک‌نشینان و ارتش رژیم صهیونیستی را به‌طور یکسان مستندسازی کنند و با طرح شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی و ملی ذی‌صلاح، زمینه پاسخگو کردن مقامات اشغالگر در قبال جنایت‌های مستمر علیه ملت فلسطین، سرزمین و اموال آنان را فراهم آورند.