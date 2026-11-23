ترامپ که در انتخابات میان دوره‌ای کنگره با شکست مواجه شده است، در تلاش برای تبرئه خود از تبعات اقدامات پرهزینه اش ادعا کرد: دادستان آمریکا شواهدی درباره رفتار غیرقانونی من در اختیار ندارد!

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در پیامی در تروث سوشال نوشت: هیئت‌مدیره انویدیا (NVIDIA) تصمیم درست و بجایی اتخاذ کرده است که جنسن هوانگ را به سمت مدیرعامل بازگرداند. کشور برای تضمین موفقیت و شکوفایی نه تنها این شرکت، بلکه اقتصاد آمریکا، به رهبری جنسن در انویدیا نیاز دارد. دولت آمریکا هیچ دلیلی ندارد که تصور کند بازگشت جنسن، خطری برای امنیت ملی محسوب می‌شود. انویدیا باید تحقیقات داخلی جامع خود را در خصوص پایبندی شرکت به مقررات کنترل صادرات ایالات متحده ادامه دهد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا که در انتخابات میان دوره‌ای کنگره با شکست مواجه شده است، در تلاش برای تبرئه خود از تبعات اقدامات پرهزینه اش ادعا کرد: دادستان کل آمریکا تأیید کرده است که دولت آمریکا هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر ارتکاب رفتار غیرقانونی توسط من در اختیار ندارد.