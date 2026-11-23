معاون فنی و عمرانی سازمان زیباسازی شهرداری تهران از اجرای طرح تأمین روشنایی، بازسازی و نورپردازی در پنج پل و زیرگذر پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: حمیدرضا عسگری با اشاره به جزئیات این طرح گفت: زیرگذر‌های آزادی، یادگار و میدان امام حسین (ع) و همچنین پل کالج و پل چوبی با هدف ارتقای روشنایی، ایمنی و زیبایی بصری ساماندهی می‌شوند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، وی درباره زمان‌بندی اجرای طرح نورآرایی، افزود: طبق برنامه ریزی، زیرگذر‌های آزادی و یادگار و فضای زیر پل کالج و پل چوبی حدود یک ماه دیگر به بهره‌برداری خواهند رسید؛ اجرای طرح نورپردازی زیرگذر میدان امام حسین (ع) نیز به دلیل پیچیدگی بیشتر، حدود دو تا سه ماه آینده نهایی خواهد شد.