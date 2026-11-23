جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه نقض حریم هوایی و حملات خود به مناطق جنوبی لبنان، دو نوبت شهرک برعشیت و یک نوبت شهرک حداثا را بمباران کردند.

جوان آنلاین: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امروز با انجام سه حمله هوایی، دو بار شهرک برعشیت و یک بار شهرک حداثا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

تاکنون گزارشی درباره میزان خسارات مالی و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

این حملات در شرایطی انجام می‌شود که مناطق جنوبی لبنان همچنان شاهد حملات هوایی و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی است. تداوم این حملات در حالی است که توافق آتش‌بس میان دستگاه حاکمه لبنان و رژیم صهیونیستی با هدف توقف درگیری‌ها و کاهش تنش‌ها برقرار شده بود.

با وجود این توافق، حملات و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی ادامه داشته و مناطق مختلف جنوب لبنان روزانه هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند.

تداوم این وضعیت نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش‌بس و احتمال تشدید مجدد تنش‌ها در مرز‌های جنوبی لبنان را افزایش داده است.