رئیس سازمان بسیج گفت: باید واقعیت‌ها و پیشرفت‌ها را بدون غلو، دقیق به نسل جدید منتقل کرد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اختتامیه جام رسانه امید، بیان کرد: در برگزاری «جام رسانه امید»، باید واقعیت‌ها و پیشرفت‌های کشور را بدون غلو و به‌صورت دقیق به نسل جدید منتقل کرد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: امروز جریان‌های مقابل تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از فراموشی تاریخی نسل جدید، تصویری وارونه و زیبا از گذشته ارائه دهند و ایران قوی امروز را ضعیف جلوه دهند.

رئیس سازمان بسیج گفت: شکل‌گیری اردو‌های «راهیان پیشرفت» بستری است تا نوجوانان و جوانان از نزدیک توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی و صنعتی کشور را مشاهده کنند.

طائب عنوان کرد: دولتمردان زر و زور می‌خواهند با کمک رسانه، حقیقت را وارونه جلوه دهند؛ جای ظالم و مظلوم و جنایتکار و قربانی را عوض کنند. آنها می‌خواهند رسانه را به ابزار واقعیت‌سازی تبدیل کنند، حتی اگر آنچه روایت می‌کنند حقیقت نداشته باشد. اما در میدان، قدرت نظامی آمریکا و اسرائیل نتوانست در برابر ملتی که با تکیه بر توان داخلی خود قدرت ساخت، به اهدافش برسد. ایران قوی ایستاد و ماشین جنگی آنها را شکست داد.

رئیس سازمان بسیج اظهار داشت: در عرصه واقعیت باید تقویت و توانمندسازی را هدف قرار داده و در حوزه رسانه نیز با شناسایی افراد مستعد، شبکه‌سازی، توانمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، جایگاه برتر خود را تثبیت و تقویت کنیم.

طائب عنوان کرد: آمریکا و اسرائیل کودکان، زنان، سالمندان، دانشمندان و مردم عادی را هدف قرار دادند؛ مدرسه، مجلس عروسی، آمبولانس و خانه‌های مردم را بمباران کردند و حتی برای ترور یک دانشمند چندین موشک شلیک کردند. اما زمانی که در میدان جنگ به اهداف خود نرسیدند، به جنگ روایت‌ها روی آوردند تا شکست واقعی را پنهان و پیروزی خیالی خلق کنند.

وی گفت: امروز ترامپ و مقام‌های اسرائیلی مدام از شکست ایران سخن می‌گویند؛ چراکه حتی در میان سیاستمداران غربی نیز صدا‌هایی درباره ناکامی و زیر سؤال رفتن قدرت نظامی آنها شنیده می‌شود. با وجود خسارت‌های واردشده، تصویر و روایت ایران چنان تأثیرگذار بوده که تغییر آن به یکی از محور‌های اصلی جنگ رسانه‌ای دشمن تبدیل شده است.