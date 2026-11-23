مسکو در واکنش به تصمیم تالین برای بستن گذرگاه‌های باقی‌مانده میان دو کشور، اعتراض رسمی خود را به دیپلمات استونی ابلاغ کرد.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه مارک یوختوگی، کاردار استونی در مسکو را در اعتراض به تصمیم این کشور برای بستن گذرگاه‌های مرزی باقی‌مانده میان دو طرف احضار کرد.

مسکو اعلام کرد در این دیدار اعتراض رسمی خود را به تصمیمی که ۲۰ نوامبر اعلام شده بود، ابلاغ کرده است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیش‌تر این اقدام استونی را «آشکارا تقابلی» خوانده و گفته بود تالین این تصمیم را به بهانه ادعای تلاش برای آتش‌سوزی عمدی در یک تأسیسات صنایع دفاعی استونی اتخاذ کرده؛ حادثه‌ای که استونی سرویس‌های اطلاعاتی روسیه را به آن نسبت داده است.

زاخارووا اعلام کرد بستن یک‌جانبه گذرگاه‌های مرزی، حقوق و منافع شمار زیادی از روس‌ها را نقض می‌کند و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی جدی، به‌ویژه برای مناطق مرزی استونی، به همراه خواهد داشت.

وی همچنین مسکو را مخالف تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه دانست و گفت این اقدامات برای عاملان آن هزینه‌بر خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد مسکو حق خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات سیاسی و دیپلماتیک لازم در راستای حفاظت از منافع ملی محفوظ می‌داند.