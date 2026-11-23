منابع رسانه‌ای سوری از حمله یک فروند پهپاد مجهز به مواد انفجاری به مواضع نیرو‌های امنیت داخلی در استان سویداء واقع در جنوب این کشور و زخمی شدن چهار نفر از نیرو‌های امنیتی خبر دادند.

جوان آنلاین:به نقل از خبرگزاری سانا، این حمله در شهرک «المزرعه» در حومه غربی استان سویداء انجام شد و طی آن چهار نفر از نیرو‌های امنیت داخلی سوریه زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، پهپاد مهاجم مواضع امنیتی در این منطقه را هدف قرار داد و مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهر ازرع در حومه استان درعا منتقل شدند.

این حمله در شرایطی رخ داده است که استان سویداء طی ماه‌های گذشته شاهد تنش‌های امنیتی و درگیری میان نیرو‌های مختلف بوده و تحولات این منطقه همچنان یکی از چالش‌های امنیتی دولت سوریه به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، چند روز پیش درباره احتمال آغاز عملیات نظامی جدید رژیم صهیونیستی علیه سوریه هشدار داده بود.

فیدان با اشاره به پیامد‌های احتمالی چنین اقدامی تأکید کرده بود که تبعات آن ممکن است به خارج از مرز‌های سوریه گسترش یابد و زمینه‌ساز شکل‌گیری درگیری منطقه‌ای جدید شود.

این هشدار‌ها در حالی مطرح می‌شود که تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و تحولات امنیتی این منطقه نگرانی‌هایی را درباره احتمال گسترش تنش‌ها در جنوب این کشور ایجاد کرده است.