منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند که حزب کارگران کردستان ترکیه در ادامه روند خلع سلاح و تخلیه مواضع خود، ۱۴ پناهگاه و پایگاه دیگر را در منطقه خواکورک در اقلیم کردستان عراق تخلیه کرده است.

جوان آنلاین: منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند که حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در چارچوب روندی با عنوان «تقویت همبستگی ملی و وحدت اجتماعی»، تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، تعداد ۱۴ پناهگاه و موضع دیگر را در منطقه خواکورک در اقلیم کردستان عراق تخلیه کرده است.

به گزارش ایسنا، و به گزارش رووداو، این منابع با اشاره به اطلاعات ارائه‌شده به رسانه‌های رسمی ترکیه گفتند که پیش‌تر، در هشتم اکتبر ۲۰۲۶ نیز چهار موضع این گروه در منطقه بازی از ناحیه متینا، تخلیه شده بود.

منابع امنیتی ترکیه همچنین اعلام کردند که وزارت دفاع این کشور پس از تخلیه این مواضع، غار‌ها و پناهگاه‌های مذکور را از کار انداخته و غیرقابل استفاده کرده است.

این منابع با مثبت ارزیابی کردن تحولات میدانی، گفتند که پیشرفت در روند خلع سلاح و تخلیه مواضع، از نخستین و مهم‌ترین مراحل اجرای این طرح به شمار می‌رود.

به گفته منابع یادشده، تحقق اهداف این روند به اقدامات عملی و قابل اثبات در میدان وابسته است و هرگونه پیشرفت در این زمینه، روند بازگشت و ادغام دوباره افرادی را که به کشور بازمی‌گردند، بر اساس چارچوب قانونی تسهیل خواهد کرد.