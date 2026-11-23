جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز دوشنبه در سخنانی روسیه هراسانه اعلام کرد: اگر پوتین به ما حمله کند، ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد تا وظایف را تعیین کنیم.

به گزارش مهر، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادعا کرد: او می‌تواند پیش از آنکه حتی تصمیمی بگیریم، به روتردام برسد.

«مارک روته»، سپس اضافه کرد: اتکای بیش‌ازحد اروپا به آمریکا در حوزه دفاعی، در درازمدت غیرقابل تداوم است. نسبت به ایجاد یک ساختار نظامی بزرگ اروپایی، آن هم علاوه بر ارتش‌های ملی که در چارچوب ناتو فعالیت می‌کنند، هشدار می‌دهم.