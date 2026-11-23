جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون ۲۳ سرباز و افسر ارتش اسرائیل در حین خدمت نظامی خودکشی کرده‌اند که این رقم بالاترین آمار خودکشی سالانه نظامیان ارتش طی ۱۶ سال گذشته است.

به گزارش ایرنا، این روزنامه همچنین نوشت که علاوه بر این ۲۳ نفر، خودکشی ۱۷ نظامی دیگر طی سال جاری میلادی به ثبت رسیده که جزء نظامیان در حین خدمت نبوده‌اند، اما در طول جنگ در میان نیرو‌های نظامی و ذخیره خدمت کرده بودند.

به نوشته این روزنامه، خودکشی‌ها همچنین شامل پنج نیروی پلیس اسرائیل و ۶ نفر از کسانی بود که در بخش توانبخشی وزارت جنگ، در حال درمان روانی بودند.

همچنین داده‌های آماری رژیم صهیونیستی حاکی از افزایش خودکشی در نهاد امنیتی این رژیم از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) است.

در همین ارتباط، روز گذشته روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» نوشت که طی داده‌های منتشر شده از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل، وزارت جنگ این رژیم به زخمی شدن حدود ۳۱ هزار نظامی خود طی سه سال گذشته از جنگ در دو جبهه نوار غزه و لبنان اذعان کرد.

این روزنامه با این ادعا که حدود ۷۰ درصد زخمی‌ها به خدمت نظامی بازگشته‌اند، نوشت: این داده‌ها میزان بار روانی ناشی از جنگ را نشان می‌دهد به گونه‌ای که واحد‌های آسیب‌های روانی مرتبط با جنگ از زمان آغاز جنگ حدود ۵۸۰۰ درخواست کمک دریافت کرد و بیش از ۹۸۰۰ جلسه درمان روانی تحت نظارت فرماندهان و همراهی افسران بهداشت روانی، برگزار شده است.

با وجود سانسور شدید تلفات رژیم صهیونیستی در جبهه‌های جنگ، اما طبق داده‌های وزارت جنگ این رژیم تعداد سربازان و افسران کشته شده از آغاز جنگ علیه غزه نیز تاکنون به ۹۷۳ نفر رسیده است و این آمار کشته‌شدگان در جریان عملیات هفتم اکتبر (طوفان الأقصی) و عملیات‌های نظامی در نوار غزه، لبنان و کرانه باختری را دربرمی‌گیرد.