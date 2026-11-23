سخنگوی کرملین حملات اوکراین به یک ناو روسی در سواحل لیبی و کشتی‌های باری روسیه در دریای بالتیک را روندی بسیار خطرناک توصیف کرد.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه حمله اوکراین به یک ناو روسی در سواحل لیبی و کشتی‌های باری روسیه در دریای بالتیک را «روندی بسیار خطرناک» توصیف کرد.

پسکوف در واکنش به اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درباره غرق شدن ناو روسی «مرکوری» در سواحل لیبی گفت کرملین این اظهارات را مورد توجه قرار داده و وزارت دفاع روسیه در حال بررسی موضوع است.

وی افزود در صورت لزوم، اطلاعات مربوط به این حادثه از سوی وزارت دفاع اعلام خواهد شد.

سخنگوی کرملین همچنین با اشاره به ادامه حملات نظامی روسیه به اوکراین گفت نیرو‌های این کشور روزانه حملات گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های نظامی اوکراین انجام می‌دهند و این اقدامات پیامد‌های بسیار دردناکی برای دولت کی‌یف خواهد داشت.

زلنسکی پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده بود پهپاد‌های دریایی اوکراین ناو روسی مرکوری را غرق کرده و به یک کشتی باری نیز حمله کرده‌اند. وی همچنین از انهدام یک بالگرد نظامی خبر داده بود.

این ناو پیش‌تر در جریان حمله‌ای مشکوک با پهپاد دریایی، هنگام پهلوگیری در بندر بنغازی در شرق لیبی هدف قرار گرفته بود. مقام‌های محلی اعلام کردند این حمله موجب انفجار و آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارات شدید به ناو شده و دست‌کم ۱۰ نفر از خدمه روس و لیبیایی آن زخمی شده‌اند.

دولت مستقر در شرق لیبی اعلام کرده بود این کشتی هنگام بازگشت به روسیه برای سوخت‌گیری و تأمین تدارکات در بندر توقف کرده و تحقیقات مشترکی با مسکو درباره این حادثه آغاز شده است.