جوان آنلاین: طی روز‌های گذشته انتشار خبر اعلام ممنوعیت پوشش اسلامی برای دانش‌آموزان دختر مدارس جمهوری آذربایجان از سوی مسئولان و مدیران وزارت آموزش این جمهوری به خبر روز رسانه‌ها تبدیل شد و فراتر از داخل این کشور، به رخداد و موضوعی با ابعاد منطقه‌ای و بین المللی تبدیل گردید. بطوری که به یک چالش جدید برای حاکمیت باکو مبدل شد و اعتراضات زیادی را در داخل و خارج این کشور برانگیخت.

به گزارش مهر، با توجه به گستره وسیع بازتاب منفی این مسئله در میان مسلمانان و جوامع اسلامی منطقه و جهان و اهمیت آن برای مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، تبیین ماهیت این چالش، پاسخ به چیستی و چرایی این مسئله و نیز یادآوری مسئولیت کشور‌ها و ملت‌های مسلمان در قبال چنین رخداد‌های تلخ و تأسف‌باری، اهمیت و ضرورت دارد و به این پرسش اساسی در قبال این حرکت و جریان ضداسلامی که چه باید کرد نیز می‌بایست پاسخ لازم داده شود.

صورت مسئله

هیئت وزیران جمهوری آذربایجان در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ با ابلاغ مصوبه شماره ۳۰۹ خود به وزارت آموزش این جمهوری، به استناد اختیارات هیئت وزیران در ماده ۱۱۹ قانون اساسی و عطف به قوانین و مقررات قبلی مربوط به نوع پوشش دانش‌آموزان مدارس، با اعمال تغییرات جدیدی در مصوبات قبلی مربوط به این موضوع، هرگونه پوشش مغایر با فرم لباس واحد تعیین‌شده از سوی نظام آموزشی و نیز پوشش مغایر با اصول و چارچوب‌های لائیسم و سکولاریسم را برای دانش‌آموزان مدارس ممنوع اعلام کرد و مدیران مدارس را موظف نمود تا از پوشش‌هایی با سلائق و نماد‌های غیرمرتبط با این دو اصل و ملاحظه، جلوگیری نمایند. همچنین در این مصوبه به پوشیدن لباس‌های ملی و سنتی جمهوری آذربایجان توسط دانش‌آموزان در اجرای مراسم و مناسبت‌های مختلف ملی، تاریخی و فرهنگی در محیط مدارس، اجازه داد شده است.

اگرچه در این مصوبه دولت، به صراحت سخن از ممنوعیت پوشش یا حجاب اسلامی به میان نیامده، ولی مسئولان و مدیران مدارس دخترانه، حجاب و پوشش اسلامی را خلاف مفاد این مصوبه تلقی کرده و از ورود دانش‌آموزان دختر محجبه به مدارس، ممانعت به عمل آوردند.

اعتراضات داخلی و خارجی به اعمال این محدودیت

اعمال این محدودیت ابتدا از سوی والدین و خانواده‌های دانش‌آموزان دختران با حجاب در مدارس، متدینین و مجامع و تشکل‌های اسلامی خود جمهوری آذربایجان مورد اعتراض قرار گرفت و تبدیل به یک موج خبری در رسانه‌ها گردید. دامنه اعتراضات به این مصوبه دولتی و محدودیت در پوشش اسلامی دانش‌آموزان دختر، فراگیر شد و به خارج از جمهوری آذربایجان از جمله ترکیه، ایران، حتی برخی کشور‌های اروپایی تسری پیدا کرد. در کشوری مثل ترکیه که روابط رسمی و دولتی نزدیک و دوستانه‌ای با دولت و حاکمیت باکو دارد، اعتراضات گسترده‌ای در سطوح دولتی و مردمی علیه این اقدام محدودکننده برای دانش‌آموزان دختر محجبه این جمهوری شکل گرفت.

در این میان، بدیهی بود که دستگاه‌های ذیربط، مجامع دینی فرهنگی و محافل خبری رسانه‌ای در کشورمان نیز به اعمال این محدودیت توجیه‌ناپذیر و ضداسلامی برای پوشش مذهبی دانش‌آموزان دختر مدارس جمهوری آذربایجان واکنش نشان دهند؛ به‌طوری که حتی موضوع، به تریبون‌های نماز جمعه کشورمان هم کشیده شد و ائمه جمعه زیادی در خطبه‌های خود به این تصمیم دولت باکو اعتراض کردند. رسانه‌ها نیز به صورت گسترده به انعکاس موضوع پرداخته و اظهار نظر‌ها و موضع‌گیری‌های مختلف کردند.

استناد به اصول لائیک و سکولار بودن نظام سیاسی در قانون اساسی

مقامات دولتی جمهوری آذربایجان و وزارت آموزش این کشور و نیز رسانه‌های رسمی و دولتی این جمهوری، در دفاع از مصوبه دولت در خصوص نوع پوشش دانش‌آموزان در مدارس که به ممنوعیت ورود دانش‌آموزان دختر محجبه به مدارس منجر شد، به اصل سکولار یا لائیک بودن نظام سیاسی کشور خود که در بند ۱ ماده ۷ و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اساسی (با عنوان دین و دولت) به آن اشاره شده است و مشخصاً به نظام آموزشی سکولار در جمهوری آذربایجان تصریح می‌کند، استناد و اعمال چنین مقرراتی را مطابق با اصول قانون اساسی جمهوری آذربایجان قلمداد کردند.

البته در این استناد نوعی تناقض گویی وجود دارد و سکولار و لائیک بودن نظامی سیاسی به معنی دخالت در پوشش افراد نیست و قاعدتاً هر شخصی در نوع پوشش خود (به‌ویژه در چارچوب اعتقادات دینی و مذهبی خود در یک کشور اسلامی)، می‌تواند فکر و عقیده خود را در نظر گرفته و اعمال نماید. با این ملاحظه، بدیهی است که محدودیت پوشش دختران دانش‌آموز در مدارس، با حقوق و آزادی‌های انسانی و شهروندی مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون اساسی جمهوری آذربایجان مطابقت ندارد و در تناقض با این اصل اساسی است.

از همه مهم‌تر، جای تعجب و تأسف است که در جمهوری آذربایجان با وجود اینکه یک کشور اسلامی است و اکثریت بالای ۹۰ درصد مردم آن افتخار پیروی از دین اسلام را دارند و بیش از ۸۰ درصد مسلمانان این جمهوری نیز پیرو مذهب اهل بیت (ع) هستند، چنین قوانین و مقررات ضد اسلامی وضع و اعمال می‌شود.

تحلیل مسئله

وضع قوانین و مقررات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی محدودکننده برای مناسبت‌ها، اعمال، رفتار و نماد‌های اسلامی در جمهوری آذربایجان دامنه‌ای وسیعتر دارد و از ابتدای استقلال این جمهوری در سال ۱۹۹۱ م که به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به دست آمد، در دستور کار حاکمان و دولتمردان این کشور تازه استقلال یافته بوده است. مورد ممنوعیت پوشش اسلامی برای دانش‌آموزان دختر در مدارس و محیط‌های آموزشی را هم باید در تداوم همان روند و رویکرد کلی حاکمیت جمهوری آذربایجان در جلوگیری از گرایش‌های دینی و اسلامی مردم و جامعه این کشور دید و ارزیابی کرد.

پس از کسب استقلال جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ م، مردم مسلمان و دارای اکثریت شیعه مذهب این جمهوری، با فرو ریختن فضای دیکتاتوری و ضد دینی اتحاد جماهیر شوروی که شعائر و مراسم دینی و مذهبی را به شدت ممنوع و سرکوب کرده بود، فرصت بازگشت به هویت اسلامی خود را پیدا کردند و به صورت گسترده به بازیابی و بازآرایی هویت اسلامی و شیعی از دست رفته خویش روی آوردند.

این رویکرد و اقبال به هویت تاریخی و فرهنگی از سوی مردم جمهوری آذربایجان، موجب نگرانی حاکمان این جمهوری نوپا و به موازات آن، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مخالف هویت‌یابی اسلامی و شیعی مردم جمهوری آذربایجان گردید. حاکمان و دولتمردان جمهوری آذربایجان تازه استقلال یافته، از نسل همان نخبگان سیاسی تربیت‌یافته در مکتب کمونیستی و سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی بودند و علی‌رغم اینکه خود به صورت اسمی و شناسنامه‌ای مسلمان و شیعه مذهب بودند، ولی چهره‌هایی لائیک و سکولار به حساب می‌آمدند و هویت‌یابی اسلامی و شیعی مردم جمهوری آذربایجان را در تضاد با حاکمیت سیاسی خود در این کشور می‌دانستند.

به موازات این نگرش و رویکرد داخلی حاکمیت، قدرت‌های غربی نیز که به دقت پیامد‌ها و نتایج فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را رصد و پیگیری می‌کردند، مخالف بازیابی هویت دینی و اسلامی مردم جمهوری آذربایجان بودند و از این منظر، با رویکرد سکولاریستی حاکمان باکو همفکری و همراهی داشتند و با دخالت‌ها و جهت‌دهی‌های خود تلاش کردند مردم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به هویت تاریخی، فرهنگی و دینی خود بازنگردند؛ لذا دو رویکرد متفاوت مردمی و حاکمیتی (بازگشت به هویت اسلامی از سوی مردم و مخالفت با هویت‌یابی دینی از سوی حاکمیت) پس از استقلال در تقابل با هم قرار گرفتند و این کشاکش به صورت‌های مختلفی در جامعه این کشور شکل گرفت که تا به اکنون نیز ادامه دارد.

دو ملاحظه اساسی دیگر

در تکمیل آنچه گفته شد، دو ملاحظه مهم و تأثیرگذار دیگر نیز در این ارتباط وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

۱ـ هویت‌یابی تاریخی و مذهبی مردم جمهوری آذربایجان که سرزمینشان بخشی از جغرافیای ایران تاریخی و فرهنگی است، می‌تواند زمینه‌ساز حضور و تقویت نفوذ و موقعیت جمهوری اسلامی ایران در این جمهوری تازه استقلال یافته شود؛ لذا بر این مبنا، هم حاکمیت لائیک و سکولار جمهوری آذربایجان و هم قدرت‌های غربی، به شدت نسبت به تحقق و عینیت‌یافتن این مسئله حساس بوده و شروع به مخالف و تقابل با این روند کردند.

۲ـ در همپوشانی و همراستایی با ملاحظه فوق و البته به صورت ویژه؛ رژیم صهیونیستی، شروع به ارتباط‌گیری با حاکمان و برقراری رابطه پرشتاب و گسترده با حکومت جدید جمهوری آذربایجان کرد و بنابه دلایل متعدد که در صدر فهرست آنها جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان بود، به برنامه‌ریزی و اقدام برای حضور و نفوذ خود در این جمهوری تازه استقلال یافته همسایه ایران کرد. البته در کنار این ملاحظه اصلی، عمل به راهبرد بن گورین در یافتن فضای تنفسی پیرامونی و نیز یافتن منبع تأمین انرژی جدید (نفت و گاز) از دلایل عمده رژیم صهیونیستی در برقراری و تقویت ارتباط با دولت باکو بود.

توصیه‌های سیاستی

نظر به اینکه تحولات و رخداد‌های داخلی جمهوری آذربایجان (به‌ویژه در عرصه مسائل دینی و فرهنگی)، بدلیل اشتراکات تاریخی و فرهنگی فی مابین دو کشور و همسایگی جغرافیایی، در افکار عمومی و رسانه‌های داخل کشورمان بازتاب دارد و از سوی دیگر، دستگاه‌ها، مجامع و محافل مربوطه در داخل نسبت به اینگونه رخداد‌های کشور‌های همسایه در راستای پیگیری منافع ملی، حساسیت و واکنش نشان می‌دهند، توصیه می‌شود:

بهتر است در واکنش به رخداد‌های دینی و فرهنگی جمهوری آذربایجان در داخل کشور (نظیر موضوع مورد بحث)، حتی‌المقدور ابتدا مجامع و تشکل‌های دینی و فرهنگی غیردولتی کشورمان وارد عمل شوند و به ایفای نقش بپردازند و متعاقباً در صورت ضرورت و در شرایط عدم کفایت موضع‌گیری‌های مردمی، مقامات و نهاد‌های دولتی ذیربط، آن‌هم با هماهنگی بین دستگاهی به مسئله ورود نمایند.

نظر به اینکه تصمیم دولت جمهوری آذربایجان در ممنوعیت پوشش اسلامی برای دختران دانش‌آموز در مدارس، بازتاب بین‌المللی داشت و تعدادی از سایر کشور‌های اسلامی (از جمله ترکیه) به آن واکنش اعتراضی نشان دادند، شایسته است واکنشی جمعی و هماهنگ در سطح جهان اسلام به این تصمیم صورت گیرد و کشور‌های پیشتاز در این قضیه (خصوصاً ایران و ترکیه)، در هماهنگی با هم، اعلام موضع و کنشگری نمایند. بدیهی است که در این صورت، قدرت و اثربخشی جریان اعتراضی در قبال تصمیم نادرست دولت آذربایجان، منسجم‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و احتمال عقب‌نشینی تصمیم‌گیرندگان دولت آذربایجان از تصمیم اشتباه و ضداسلامی خود را افزایش خواهد داد.

مقتضی است از اظهار نظر‌ها و موضع‌گیری‌های احساسی، شتاب‌زده و غیر کارشناسی مقامات و مسئولان کشور در ارتباط با برخی رخداد‌های مهم کشور‌های همسایه (از جمله موضوع مورد بحث این نوشتار، به‌خصوص در سطح رسانه‌ها که پیامد‌های منفی و غیر قابل کنترلی دارد)، خودداری شود. اعلام آمادگی برخی از مقامات کشور برای پذیرش و ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان و دانشجویان محجبه جمهوری آذربایجان در ایران به دنبال منع ورود آنان به مدارس و محیط‌های آموزشی در کشورشان از این نمونه است. اگرچه این اعلام آمادگی از روی دلسوزی و با رویکرد حمایت از ادامه تحصیل دانش‌آموزان محجبه جمهوری آذربایجان است، ولی شتاب‌زده، غیر کارشناسی و غیر عملیاتی است و چه بسا پیگیری اصولی امر را با چالش‌ها و موانع جدیدی مواجه سازد. اجرایی کردن این امر، مستلزم برنامه‌ریزی آموزشی اختصاصی، تهیه متون آموزشی به زبان آذری، سازماندهی و به‌کارگیری معلمان آذری‌زبان، فراهم‌کردن بستر و سامانه آموزشی مجازی مجزا و... است که عملاً در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و در درازمدت هم با موانعی از سوی دولت جمهوری آذربایجان مواجه می‌شود.

نقطه و کانون محوری سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های کلان کشورمان در ارتباط با مسائل و موضوعات فرهنگی، دینی، علمی و آموزشی جمهوری آذربایجان نظیر چالش و بحران حجاب اسلامی دختران دانش‌آموز، باید معطوف به بازیابی هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی مردم این جمهوری باشد. در این صورت است که منافع ملی کشور ما در ارتباط با این جمهوری تازه استقلال یافته متعلق به حوزه تاریخی فرهنگی ایران بزرگ، قابل حصول و تأمین است. در غیر این صورت، حضور و فعالیت گسترده مخالفان کشورمان (آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی) و رقبای منطقه‌ای (ترکیه و...) در جمهوری آذربایجان، کشور ما را از رسیدن به اهداف و منافع کلان خود در این کشور همسایه بازخواهد داشت. کما اینکه در حال حاضر نیز روند امور در این مجرا به پیش می‌رود.