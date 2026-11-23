فرماندار استان روستوف روسیه اعلام کرد پالایشگاه نفت نووشاختینسک در پی حمله ترکیبی پهپادی و موشکی اوکراین که بیش از ۶ ساعت ادامه داشت، فعالیت خود را متوقف کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، یوری اسلیوسار، فرماندار استان روستوف روسیه اعلام کرد پالایشگاه نفت نووشاختینسک در پی حمله ترکیبی نیرو‌های اوکراینی با پهپاد و موشک، فعالیت خود را متوقف کرده است.

به گزارش مهر، وی در پیامی در کانال تلگرامی خود گفت این حمله بیش از ۶ ساعت ادامه داشته و نیرو‌های امدادی در محل مشغول رسیدگی به پیامد‌های آن هستند.

به گفته فرماندار روستوف، بامداد ۲۳ نوامبر این استان هدف حمله گسترده هوایی قرار گرفت و بیش از ۸۰ پهپاد در شهر‌ها و مناطق مختلف آن منهدم یا رهگیری شدند.

اسلیوسار همچنین اعلام کرد در پی سقوط بقایای پهپادها، آتش‌سوزی در محدوده پالایشگاه نفت نووشاختینسک رخ داده است.