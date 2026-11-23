جوان آنلاین: حمید بورد سرپرست وزارت نفت در گفت‌و‌گو با خبرنگار گفت: رویکرد وزارت نفت، تمرکز بر افزایش تولید و تثبیت صادرات است، نه لزوماً بازتاب دادن جزئیات در رسانه‌ها. ما بر عملکرد تمرکز کرده‌ایم، نه بر گزارش‌های روزانه.

به گزارش تسنیم، وی افزود: در خصوص بحث بازگرداندن بخش خسارت دیده پارس جنوبی باید به این نکته اشاره کنم که در حال پیگیری هستیم که هرچه سریع‌تر بخش مابقی آن را به مدار برگردانیم.

بورد گفت: ما در حال تلاش هستیم تولید را به حداکثر برگردانیم و مردم هم بایستی در مصرف بهینه با ما همکاری کنند.

سرپرست وزارت نفت اضافه کرد: بازگشت کامل این ظرفیت‌ها، فرآیندی است که مستلزم پایداری تولید و مدیریت هوشمندانه مصرف از سوی مردم است.

وی افزود:‌ما در حال پیشبرد مذاکرات برای توسعه میادین نفتی در دریای خزر هستیم و در حوزه ترانزیت گاز نیز با کشور‌هایی نظیر جمهوری آذربایجان در حال تعامل و همکاری هستیم.