جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در بغداد میزبان نزار آمیدی رئیس جمهور عراق بود.

به گزارش مهر، در این دیدار وضعیت سیاسی در عراق و منطقه بررسی شد.

دو طرف بر اهمیت گفت‌و‌گو برای حل اختلافات علاوه بر تشدید تلاش‌ها برای انجام تعهدات قانونی تاکید کردند.

حکیم خواستار حل اختلافات مرتبط با بودجه و اتکا به اصل ترجیح دادن منافع ملی شد و به اهمیت تصویب قوانین مهم در ارتباط مستقیم با زندگی شهروندان و ساختار حکومت اشاره کرد.

طرفین ضمن تأکید بر لزوم انسجام ملی و مشارکت همه جریان‌ها، تلاش‌ها در راستای حفاظت از عراق و حفظ دستاورد‌های آن را تحسین کردند و خواستار احیای ثبات در منطقه و توقف تنش در آن شدند.