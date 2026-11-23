جوان آنلاین: بر اساس گزارش یک رسانه دانمارکی پلیس این کشور اروپایی اعلام کرد، گزارش‌هایی در خصوص هشدار بمب‌گذاری در مدارس سراسر دانمارک دریافت کرده، اما در حال حاضر هیچ دلیلی برای نگرانی نمی‌بیند.

به گزارش ایسنا، شبکه خبری محلی TV ۲ در دانمارک گزارش داد که طبق اعلام پلیس مدارس پایتخت این کشور از جمله مدارس دریافت کننده تهدیدات بمب‌گذاری بوده‌اند و مقام‌ها مشغول تحقیق درباره تهدیدات علیه هر یک از مدارس به صورت مجزا هستند.

این اتفاق پس از آن گزارش شده که پیش‌تر رسانه‌های آلمانی نیز گزارش دادند، بیش از ۴۵۰ مدرسه در آلمان از طریق ایمیل، هشدار بمب‌گذاری دریافت کرده‌اند و پلیس در حال بررسی منشا این تهدید است.

روزنامه بیلد امروز دوشنبه گزارش داد: پلیس شهر فرایبورگ در جنوب غربی آلمان در بیانیه‌ای تایید کرد که گزارش‌هایی درباره تهدید‌های ادعایی بمب‌گذاری در مدارس مختلف، از جمله از طریق خط تلفن اضطراری پلیس، دریافت شده است.

در این بیانیه آمده است: «بر اساس اطلاعات فعلی، تهدید‌ها از طریق ایمیل به بیش از ۴۵۰ مدرسه در سطح ایالت ارسال شده است.»