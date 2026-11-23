نایب رئیس شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد: واشنگتن مدعی است که تهران نباید اجازه توسعه برنامه هسته‌ای خود را داشته باشد، رویکردی که در تضاد آشکار با سیاست آمریکا در قبال همسایه ایران یعنی عربستان سعودی است، که ایالات متحده اتفاقاً ریاض را به توسعه چنین فعالیت‌هایی تشویق می‌کند.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، دیمیتری مدودف روز دوشنبه در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت دولت و سلاح‌های هسته‌ای: جنبه‌های حقوقی بین‌المللی تضمین امنیت ملی» که در «نشریه حقوق بین‌الملل مسکو» منتشر شد، افزود: این استاندارد‌های دوگانه در سیاست عدم اشاعه آمریکا تنها بر پایه ملاحظات ژئوپلیتیک شکل گرفته؛ بدین معنا که محدودیت‌ها تنها بر کشور‌هایی اعمال می‌شوند که برای واشنگتن در زمره کشور‌های غیردوست قرار دارند.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، استناد آمریکا به معاهده عدم اشاعه هسته‌ای برای حمله به ایران، با اهداف سیاسی و بدون توجه به واقعیت‌ها بوده است.

ایران در عمل نشان داده است که تمایلی به سلاح اتمی ندارد

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه تصریح کرد: ایران با حفظ آمادگی کامل برای مذاکره و بازرسی‌ها در خصوص برنامه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز خود، نه تنها در حرف بلکه در عمل نشان داده است که هیچ تمایلی به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ایرانیان حتی در برابر تهدید‌های مستقیم به بمباران هسته‌ای و اقدامات تجاوزکارانه - از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی - همچنان به تعهدات خود به عنوان یک کشور فاقد سلاح هسته‌ای در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند مانده‌اند.

اجرای گزینشی معاهده

مدودف تصریح کرد: زمانی که دامنه فعالیت‌های هسته‌ای مجاز، به طور عملی به این بستگی داشته باشد که یک دولت، «دشمن» یا «متحد» یک قدرت بزرگ یا یک بلوک نظامی باشد، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بخشی از اعتبار خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: در حالی که قانون از نظر شکلی یکسان است، رویه سیاسی باعث می‌شود که اجرای آن به‌صورت گزینشی صورت گیرد؛ دقیقاً همین تناقض است که امروزه یکی از جدی‌ترین تهدید‌ها را متوجه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کرده است.

خروج از ان‌پی‌تی و خروج خودکار از تعهدات منع اشاعه

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه در ادامه نوشت: بر اساس حقوق بین‌الملل، برای دولت‌هایی که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند، توسعه این سلاح‌ها می‌تواند به منزله نقض تعهداتی تلقی شود که آن را پذیرفته‌اند؛ در همین حال، برای دولتی که عضو چنین معاهداتی نیست، الزامات مقرر در این معاهدات نمی‌تواند الزام‌آور باشد.

وی در این زمینه به نمونه‌های هند، پاکستان و اسرائیل اشاره کرد که دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند.

این مقام روس خاطرنشان کرد: نتیجه‌گیری روشن است: خروج یک دولت از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مسوولیت آن دولت در قبال حقوق بین‌الملل را در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای از میان بردارد.

وی ادامه داد: اسرائیل، هند و پاکستان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیستند؛ سودان جنوبی نیز که در سال ۲۰۱۱ به استقلال رسید، عضو این پیمان نیست؛ در سال ۲۰۰۳، کره شمالی نیز اعلام کرد که روند خروج خود از این پیمان را تکمیل کرده است؛ ادعایی که از سوی برخی دیگر از کشور‌ها مورد مناقشه قرار گرفته است.

عملیات نظامی روسیه، متفاوت است

مدودف در بخش دیگری از این نوشتار با اشاره به استفاده خودسرانه ایالات متحده از توجیهات حقوقی برای دستیابی به اهداف سیاسی - که نمود آن، نخست در اعمال تحریم‌ها علیه ایران با نقض «توافق هسته‌ای» (برجام) و سپس در حملات علیه این کشور دیده شد – افزود: این رویکرد واشنگتن با اقدامات پیشگیرانه روسیه در قالب «عملیات ویژه نظامی» مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد متفاوت است.

‌وی ادامه داد: همان تهدید مستقیم آغاز خصومت‌ها از سوی اوکراین - کشوری که در سال ۲۰۱۹ مسیر راهبردی خود را به سمت عضویت کامل در ناتو اعلام کرد و در سال ۲۰۲۰ وضعیت شریک ناتو را به دست آورد - به همراه نسل‌کشی علیه جمعیت ساکن در مناطق شرقی اوکراین، مبنای فوری برای انجام عملیات نظامی ویژه روسیه بود.

ممکن است روسیه به گزینه حمله هسته‌ای فکر کند

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه در ادامه نوشت: اوکراین و کشور‌های عضو ناتو به طور عملی شرایطی را ایجاد کرده‌اند که در آن روسیه ممکن است به گزینه حمله هسته‌ای فکر کند. با این حال، مسکو پیش از اتخاذ چنین تصمیمی، ارزیابی جامعی انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که هرگونه اقدام تلافی‌جویانه با میزان آسیب وارده متناسب است.

وی تصریح کرد: در جریان «عملیات نظامی ویژه» (روسیه در اوکراین)، از سلاح‌های هسته‌ای استفاده نشده است؛ چرا که ارزیابی‌های جامع نشان داد هیچ ضرورت مستقیمی برای انجام چنین اقدامی وجود ندارد.

مدودف در عین حال خاطرنشان کرد: نهاد‌های حقوقی بین‌المللی، «حق بقا» را حقی بنیادین می‌دانند؛ از این رو، در مواردی که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای برای بقای یک دولت ضروری باشد، آن را غیرقانونی تلقی نمی‌کنند.

وی افزود: دیوان بین‌المللی دادگستری، این موضوع را به رسمیت می‌شناسد که در آن، یک دولت دارای سلاح هسته‌ای ممکن است با مسأله بقا مواجه شود، صرف‌نظر از اینکه تهدید از سوی یک دولت هسته‌ای باشد یا غیرهسته‌ای؛ به‌علاوه اینکه، حقوق بین‌الملل، یک دولت مجهز به سلاح هسته‌ای را از به‌کارگیری این سلاح‌ها - یعنی استفاده از قدرتمندترین ابزار دفاعی در دسترس - برای تضمین بقای خود، منع نمی‌کند.

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه تصریح کرد: در چنین شرایطی، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای «نه جرم تلقی می‌شود و نه نقض هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی بین‌المللی»؛ چرا که از منظر حقوقی، «فقدان ممنوعیتی صریح در حقوق بین‌الملل»، عاملی تعیین‌کننده محسوب می‌شود.

احتمال حمله اتمی پیش‌دستانه روسیه به اوکراین

مدودف افزود: اگرچه دکترین هسته‌ای روسیه به‌صراحت استفاده پیش‌دستانه از سلاح‌های هسته‌ای را پیش‌بینی نکرده است، اما باید نتیجه گرفت که تأمین تسلیحات هسته‌ای برای حکومت کی‌یف توسط غرب - چه به‌صورت علنی و چه مخفیانه - می‌تواند روسیه را وادار کند تا برای خنثی‌سازی این تهدید، تصمیمی پیش‌دستانه اتخاذ کند.

وی تصریح کرد: حمله هسته‌ای پیشگیرانه در واقع زمانی مجاز است که موجودیت روسیه یا کشور ما در معرض تهدید آسیب‌های غیر قابل قبول باشد.

این سیاستمدار روس هشدار داد: حکومت کی‌یف و حامیان آن نباید توهمات خطرناکی داشته باشند؛ هنگامی که این سناریو‌ها محقق شود، رئیس جمهور روسیه نه تنها حق دارد، بلکه موظف به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است؛ کسانی که امروز با آتش بازی می‌کنند، باید از این واقعیت مطلع باشند.

درگیری روسیه و اوکراین که مسکو آن را در پاسخ به نگرانی‌های امنیتی خود و واکنش به روند گسترش ناتو به شرق عنوان کرده و «عملیات نظامی ویژه» نامیده است، اسفند ۱۴۰۰ شعله‌ور شد و تاکنون ادامه دارد. در این مدت، کشور‌های غربی ضمن اعمال تحریم بر روسیه، حمایت‌های مالی و تسلیحاتی گسترده‌ای از اوکراین در این رویارویی داشته‌اند. مقام‌های مسکو تأکید کرده‌اند که رویکرد غرب درباره وارد کردن شکست راهبردی به روسیه ناکام خواهد ماند و چه از طریق نظامی و چه از طریق مسالمت‌آمیز به اهداف عملیات خود در اوکراین دست خواهند یافت.