جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه ۲ آذرماه در "اختتامیه سمینار روسای دفاتر استانی وزارت امور خارجه" درباره فشار‌های چند سال اخیر گفت: ما دو سال گذشته را در شرایط بسیار استثنایی سپری کردیم؛ دو سالی که مملو از فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، دو جنگ، که جنگ دوم آن به نوعی هنوز هم ادامه دارد، فشار‌های اقتصادی شدید، توطئه‌های داخلی، ترور‌های گسترده، اقدامات تروریستی، تلاش برای شورش و تلاش برای تسلیح گروه‌های ضدانقلاب خارجی بود و دشمن هر آنچه در چنته داشت در این دو سال رو کرد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه بعد از ۱۲ روز از «تسلیم بدون قید و شرط» به «آتش‌بس بدون قید و شرط» رسیدند و در جنگ ۴۰ روزه نیز تقریباً بعد از ۲۰ روز از «تسلیم بدون قید و شرط» به «مذاکره بدون قید و شرط» و تلاش برای رسیدن به توافق و دیپلماسی رسیدند که ماجرا‌های مفصلی دارد و هنوز هم به نوعی ادامه دارد و در این دو سال، هم دولت، هم نیرو‌های مسلح، هم همه کارگزاران جمهوری اسلامی و هم همه مردم در میدان حضور داشتند.

عراقچی خاطرنشان کرد: ایستادگی در مقابل همه این فشار‌ها کار آسانی نیست و کار هر ملتی هم نیست. کسی تردیدی ندارد که آمریکا، بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در اختیار دارد؛ پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین سلاح‌ها، بزرگ‌ترین ذخایر مهمات، پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها و ناو‌های بزرگ، همه در اختیار این کشور است.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی نیز مدعی بود یا به‌عنوان بزرگ‌ترین ارتش ظاهری منطقه غرب آسیا شناخته می‌شد. این دو، به اتفاق یکدیگر و با همراهی و همکاری اروپایی‌ها که خودشان اخیراً اعتراف کردند همه پایگاه‌های هوایی‌شان در اختیار جنگنده‌های آمریکایی بوده است؛ در تحریم‌ها مشارکت کردند و حمایت سیاسی انجام دادند. متأسفانه برخی کشور‌های منطقه نیز به این مجموعه اضافه شدند؛ با این حال، همه اینها در کنار هم نتوانستند حریف مردم ایران شوند.

وی تصریح کرد: این کار ساده‌ای نبود که ایران انجام داد؛ این یک مقاومت بسیار بزرگ بود. آنها به اهدافشان نرسیدند یعنی شکست خوردند.

عراقچی در ادامه درباره وظایف وزارت خارجه اظهار داشت: وزارت امور خارجه مأموریت‌های متعددی را به‌خصوص در شرایط جنگی به عهده دارد؛ از جمله اینکه صدای برحق مردم ایران باشد و آن را به گوش جهانیان برساند، در مجامع بین‌المللی و حقوقی از مواضع ایران دفاع کند، در رسانه‌ها حضور یابد و برای کشور راهگشایی دیپلماتیک انجام دهد.

وی افزود: طی کردن مسیر مذاکراتی و تلاش برای رفع تحریم‌ها از مسیر گفت‌و‌گو وظیفه وزارت امور خارجه است و اینکه این وظیفه کجا و چگونه به کار گرفته شود، امری است که تشخیص آن با مدیریت عالی کشور است؛ اما وظیفه ما این است که در عرصه دیپلماتیک مسیر مذاکره و راه‌حل سیاسی را باز و هموار کنیم که این کار را همواره انجام داده‌ایم. هم‌زمان وظیفه داریم کمک کنیم کشور در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها مقاومت کند تا جایی که دشمنان ما از این فشار‌ها ناامید شوند.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: وظیفه ما این است که برای تأمین نیاز‌های کشور راهگشایی و بازاریابی کنیم؛ به این معنا که هر جا تحریمی علیه ما اعمال می‌شود بتوانیم مسیر‌های دیگری پیدا و باز کنیم، هر جا بازاری به روی ما بسته می‌شود بازار جدیدی را شناسایی و جایگزین نماییم، هر جا کالایی را به روی ما می‌بندند از محل دیگری آن کالا را تأمین و به کشور منتقل کنیم و هر جا جلوی صادرات ما را می‌گیرند بازار دیگری بیابیم تا اشتغال مردم حفظ شود و جریان تولید و صادرات کشور تداوم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: انجام این مأموریت سنگین و فوری بر عهده همه بخش‌های وزارت امور خارجه، به‌ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی است و دیپلماسی استانی به عنوان یک حرکت جدید دیپلماتیک در دولت جدید، ابزاری بسیار مهم در این مسیر محسوب می‌شود. پیش از این، دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‌ها وجود داشتند، اما شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد وظیفه آنها محدود به انجام امور کنسولی برای شهروندان یا اتباع خارجی ساکن استان‌ها و مقداری هم کمک به استانداران در تنظیم برنامه‌ها و سفر‌ها بود.

عراقچی ادامه داد: در همایش‌هایی که تا قبل از جنگ برگزار کردیم، به این اعتقاد قلبی رسیدم که هر استان ما ظرفیت‌هایی دارد که تاکنون ناشناخته مانده است؛ ظرفیت‌هایی که در خدمت پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور است و به‌خصوص در شرایط تحریمی می‌تواند به ما کمک کند و جایگزین بسیاری از اموری شود که با تحریم یا محدودیت مواجه شده‌اند. بنده این موضوع را به هر سفیری که برای مأموریت اعزام می‌شود یا از مرخصی بازمی‌گردد همواره تکرار می‌کنم که کار کردن روی هر یک قلم کالایی که بیشتر صادر شود، حتی اگر ارزشش ۱۰ هزار دلار باشد، ارزش دارد؛ در شرایط فعلی، هر یک قلم کالایی که صادر شود، هر یک شغلی که ایجاد شود و هر یک دلار ارزی که وارد کشور گردد، برای ما ارزشمند است.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان گفت: مطمئن باشید اگر تحرک داشته باشید، به دنبال فرصت‌ها بروید، همایش و جلسه برگزار کنید و فرصت‌ها را شناسایی کنید، در‌هایی به روی شما باز خواهد شد. وقتی دری را باز می‌کنید، می‌بینید در دیگری نیز در برابر شما قرار دارد و در‌های بیشتری گشوده می‌شود.

عراقچی افزود: مجموعه وزارت امور خارجه در خدمت شماست تا بتوانید وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهید. معاونت دیپلماسی اقتصادی خط‌مشی را تعیین می‌کند، مشکلاتی را که در نقاط مرزی و سایر بخش‌ها وجود دارد، توضیح می‌دهد و اولویت‌ها و اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار خواهد داد. همه استانداران با من تماس می‌گیرند و می‌پرسند چه زمانی به استان آنها سفر خواهیم کرد؛ زیرا سه، چهار یا پنج استانی که تاکنون به آنها سفر کرده‌ایم، ثمرات این اقدام را دیده‌اند؛ اینکه چه تحرکی در استان‌ها ایجاد کرده و تا چه اندازه به پیشبرد امور کمک کرده است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه استان اختیار دارد در امر ارتباطات خارجی، نه سیاست‌گذاری، هر فعالیتی از جمله کار اقتصادی، فرهنگی، رفت‌وآمد‌های تجاری و امور مرزی را انجام دهد، افزود:، اما شما حتماً باید در جریان باشید و با شما هماهنگ شده باشد، اما باید استان‌ها را هدایت کنید تا کار را جلو ببرند و معطل کاغذبازی‌های طولانی نشوند.

وی تاکید کرد: اولویت اصلی ما استان‌های هم‌جوار و کشور‌های همسایه، و برخی کشور‌های غیرهمسایه که اولویت دارند، است و خواهش می‌کنم تمرکز را بر همین اولویت‌ها قرار دهید.