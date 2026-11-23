جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با اسقف اعظم کلیسای ارتدکس انطاکیه اعلام کرد: اوضاع در لبنان (به دلیل ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی) بسیار نگران‌کننده است و این وضعیت رو به بهبود نیست.

وزیر خارجه روسیه سپس اضافه کرد: اقدامات ارتش اسرائیل خطراتی در زمینه یک رویارویی نظامی دیگر در لبنان را تشدید می‌کند و روسیه خواهان جلوگیری از وقوع آن است. برای روسیه مهم است که ساختار دولت لبنان حفظ شود و توازن بین ۳ گروه اصلی جمعیتی تضعیف نشود.

سرگئی لاوروف، سپس اضافه کرد: مسکو امیدوار است که با وجود اقدامات تحریک آمیز، وحدت ملی در سوریه با مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی محقق شود. ما در تماس‌های خود با رئیس جمهور موقت سوریه، از قصد وی برای ایجاد یک شورای مردمی که شامل مسیحیان ارتدکس نیز باشد، استقبال می‌کنیم.