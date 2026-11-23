منابع خبری از حملات روسیه به کی‌یف خبر می‌دهند.

جوان آنلاین: خبرنگار الجزیره از حمله روسیه به کی‌یف، پایتخت اوکراین خبر داد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه حمله اوکراین به یک ناو روسی در سواحل لیبی و کشتی‌های باری روسیه در دریای بالتیک را «روندی بسیار خطرناک» توصیف کرد.

پسکوف در واکنش به اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درباره غرق شدن ناو روسی «مرکوری» در سواحل لیبی گفت کرملین این اظهارات را مورد توجه قرار داده و وزارت دفاع روسیه در حال بررسی موضوع است.

سخنگوی کرملین همچنین با اشاره به ادامه حملات نظامی روسیه به اوکراین گفت نیرو‌های این کشور روزانه حملات گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های نظامی اوکراین انجام می‌دهند و این اقدامات پیامد‌های بسیار دردناکی برای دولت کی‌یف خواهد داشت.