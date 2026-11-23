وزیر امور خارجه گفت: ما در این دو سال یک دوران سخت مقاومت را پشت سر گذاشتیم و آمریکا به اتفاق رژیم صهیونیستی و همراهی اروپا نتوانستند حریف ملت ایران شوند.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی در نشست با روسای دفاتر استانی وزارت خارجه اظهار داشت: ۲ سال گذشته را در شرایط استثنایی سر کردیم. دوسالی مملو از فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و فشارهای اقتصادی شدید، تلاش برای شورش و .. بود. هرHنچه دشمن در چنته داشت در این دو سال رو کرد و هدف آنها دو چیز بود، تسلیم بدون قید و شرط.

وی ادامه داد: دشمنان تغییر رژیم و تجزیه ایران و هر توطئه دیگر را امتخان کردند و در هیچکدام به نتیجه نرسیدند.

وزیر خارجه گفت: ما در این دو سال یک دوران سخت مقاومت را پشت سر گذاشتیم. آمریکا دارای بزرگترین ارتش ظاهری دنیاست که به اتفاق رژیم صهیونیستی و همراهی اروپا نتوانستند حریف ملت ایران شوند.