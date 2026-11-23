جوان آنلاین: روزنامه بیلد آلمان گزارش داد حدود ۴۰۰ مدرسه در سراسر این کشور روز دوشنبه تهدید به بمب‌گذاری دریافت کرده‌اند.

پلیس ایالت بادن-وورتمبرگ اعلام کرد بیش از ۴۵۰ مدرسه در این ایالت ایمیل‌های تهدیدآمیزی با عنوان «مرگ در انتظارتان است» دریافت کرده‌اند. محتوای همه این ایمیل‌ها یکسان بوده و تحقیقات برای شناسایی فرستندگان آنها آغاز شده است.

پلیس ایالت تورینگن اعلام کرد این پرونده با عنوان اخلال در آرامش عمومی از طریق تهدید به ارتکاب اقدامات مجرمانه در دست بررسی است، اما با توجه به ارزیابی‌های اولیه، تهدیدها جدی تلقی نمی‌شوند.

مقام‌های پلیس به مدارس توصیه کرده‌اند از تخلیه ساختمان‌ها خودداری کنند، هرچند برخی مدارس صبح دوشنبه دانش‌آموزان را به خانه فرستادند. نیروهای پلیس نیز برای بررسی وضعیت به این مراکز اعزام شدند.

در ایالت نیدرزاکسن نیز گزارش‌هایی از تهدید بمب‌گذاری در چندین مدرسه منتشر شده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در ماه نوامبر نیز هزاران مدرسه در ایتالیا تهدید به بمب‌گذاری شده بودند و شماری از آنها تخلیه شدند.