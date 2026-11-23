جوان آنلاین: محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت یمن با متهم کردن عربستان به ارسال گسترده تسلیحات برای تشدید درگیری‌های داخلی این کشور، اعلام کرد که ریاض به جای کمک به مردم یمن، به تغذیه جنگ و تداوم اختلافات میان مردم این کشور روی آورده است.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده جنبش انصارالله یمن با اشاره به تسلیحات نظامی کشف‌شده از سوی نیروهای مسلح یمن، گفت که این تجهیزات تنها بخش کوچکی از زرادخانه عظیمی است که ریاض برای ایجاد آشوب در داخل یمن و طولانی‌تر کردن درگیری‌ها به این کشور ارسال کرده است.

وی با انتقاد از سیاست‌های عربستان، گفت: در حالی که یمن با محدودیت در تأمین مواد غذایی، دارو و گندم مواجه است، مسیر ارسال سلاح از کشورهای مختلف به داخل یمن باز گذاشته شده است. سیاست ریاض مردم یمن را میان دو گزینه مرگ بر اثر گرسنگی یا جان باختن در جنگ قرار داده است.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده انصارالله همچنین جامعه جهانی را به دلیل سکوت در برابر ارسال گسترده تسلیحات به داخل یمن، مسئول دانست و گفت که این اقدامات نشان می‌دهد عربستان برخلاف ادعاهای خود، خواهان صلح، ثبات و دستیابی به راه‌حل سیاسی در یمن نیست.

عبدالسلام در ادامه با اشاره به هزینه‌های نظامی عربستان، اعلام کرد که ریاض میلیاردها دلار برای دامن زدن به جنگ‌ها و درگیری ها هزینه می‌کند، در حالی که کمک‌های این کشور به یمن به جای تأمین نیازهای انسانی، به شکل گلوله، بمب، موشک و توپخانه نمود پیدا کرده است.

وی همچنین عربستان را به خرید تسلیحات و جلب وفاداری برخی طرف‌ها با هدف تضعیف وحدت جامعه یمن و دامن زدن به درگیری‌های داخلی متهم کرد و گفت که این کشور هزاران نفر را برای تحقق منافع و جاه‌طلبی‌های خود به کام مرگ می‌فرستد.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده انصارالله همچنین از جامعه جهانی خواست در برابر اقدامات عربستان و نقض قوانین و موازین بین‌المللی و ارزش‌های انسانی موضع‌گیری کند.

او همچنین از مردم یمن خواست هوشیار باشند و از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و به گفته وی، به سوخت، جنگی تبدیل نشوند که هیچ منفعتی برای آنها ندارد.

عبدالسلام در ادامه تاکید کرد: عربستان در یمن و مردم این کشور چیزی جز عرصه‌ای برای جنگ و درگیری نمی‌بیند و برای دامن زدن به آن آمادگی دارد.