معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفت: ایران هیچگاه به منطق تلافی‌جویانه استفاده از سلاح‌های شیمیایی روی نیاورده است.

جوان آنلاین: کاظم غریب آبادی در اجلاس سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از بزرگترین و اخرین قربانیان کاربرد سلاح شیمیایی در تاریخ معاصر با واقعیتی تلخ و ماندگار روبروست؛ واقعیتی که آثار آن با گذشت دهه ها همچنان در زندگی هزاران تن از شهروندان ایرانی نمایان است.

وی ادامه داد: بسیاری از قربانیان هنوز از عوارض جسمی و روانی مواجه با این سلاح غیر انسانی رنج می برند و برای ادامه زندگی به داروهای مستمر و درمان های تخصصی نیاز دارند.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: ایران هیچگاه به منطق تلافی جویانه استفاده از سلاح های شیمیایی روی نیاورد و ایران با وجود توان و امکان پاسخ متقابل در زمان جنگ تحمیلی رژِم صدام هیچگاه تولید و استفاده از این سلاح ها را انتخاب نکرد چرا که معتقد بود پاسخ به یک جنایت نباید به تکرار آن جنایت منجر شود.