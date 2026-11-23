گزارش مشترک آکسفام و نهاد دیده‌بان محیط‌زیست و درگیری‌ها هشدار می‌دهد حملات اسرائیل خطر آلودگی گسترده خاک، آب و هوای غزه را ایجاد کرده و سلامت فلسطینیان را برای نسل‌های آینده تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: بر اساس گزارشی که روز دوشنبه از سوی سازمان آکسفام (یکی از گروه‌های بین‌المللی امدادرسانی که هدف خود را ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی اعلام می‌کند) و نهاد دیده‌بان محیط‌زیست و درگیری‌ها منتشر شد، بیش از ۹۹ درصد نوار غزه نشانه‌هایی از آلودگی احتمالی ناشی از حملات رژیم صهیونیستی دارد.

این گزارش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های سنجش از دور، بررسی‌های علمی و اطلاعات منابع آزاد نشان می‌دهد حدود ۷۸ درصد از مساحت غزه تحت تأثیر حملات اسرائیل قرار گرفته است. فلزات سنگین، بقایای مواد منفجره، آزبست ناشی از تخریب ساختمان‌ها، دیوکسین‌ها و آلاینده‌های زیستی از جمله عوامل احتمالی آلودگی در این منطقه هستند.

به گفته آکسفام، ساکنان غزه از طریق تنفس هوای آلوده، مصرف آب و مواد غذایی و تماس مستقیم با خاک و آوار آلوده در معرض مواد سمی قرار دارند. این خطرات در صورت اجرا نشدن برنامه‌های پاک‌سازی و بازسازی می‌تواند برای نسل‌های آینده نیز ادامه یابد.

بیشترین خطر آلودگی احتمالی در شهر غزه، خان‌یونس، رفح، جبالیا و اطراف جاده صلاح‌الدین شناسایی شده است. همچنین مناطق بیت‌حانون، وادی غزه و شمال‌شرق خان‌یونس با خطر آلودگی بلندمدت خاک روبه‌رو هستند؛ موضوعی که می‌تواند کشاورزی و امنیت غذایی را تهدید کند.

در این گزارش آمده است که در نمونه‌برداری از ۷۹ چاه آب زیرزمینی در غزه در ژوئیه ۲۰۲۶، باکتری‌های کلیفرم مدفوعی در ۱۹ درصد چاه‌ها شناسایی شده‌اند؛ این رقم در سال ۲۰۲۱ حدود ۲ درصد بود.

شمال غزه، شهر غزه و دیرالبلح نیز از مناطق دارای بیشترین خطر آلودگی آب آشامیدنی معرفی شده‌اند. تخریب زیرساخت‌های آب، آسیب‌پذیری منابع زیرزمینی، انباشت آوار و سرریز فاضلاب از عوامل تشدید این وضعیت عنوان شده است.

گزارش همچنین هشدار می‌دهد گردوغبار ناشی از ساختمان‌های ویران‌شده و آتش‌زدن زباله‌ها می‌تواند موجب تحریک دستگاه تنفسی، تشدید آسم و آسیب‌های ریوی شود؛ کودکانی که در معرض طولانی‌مدت این آلاینده‌ها قرار می‌گیرند، آسیب‌پذیرتر هستند.

آمیتاب بهار، مدیر اجرایی آکسفام گفت تخریب محیط‌زیست غزه شرایط لازم برای امنیت و بقای ساکنان این منطقه را به‌ شدت تضعیف کرده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده در گزارش، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه شهید و بیش از ۱۷۶ هزار نفر زخمی شده‌اند و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه نیز تخریب شده است.