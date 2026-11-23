معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین از اجرای پنجمین کارزار خدمت با شعار «قرار خدمت در مسیر بعثت» در یک‌هزار و ۳۷ محله کشور خبر داد و گفت: این کارزار با هدف توسعه خدمات اجتماعی، شناسایی و پیگیری مطالبات مردمی و با مشارکت مستقیم اهالی محلات برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: محمدصادق طحان معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، با اشاره به اجرای پنجمین کارزار خدمت اظهار کرد: سازمان بسیج مستضعفین در راستای توسعه خدمات اجتماعی، این کارزار را با شعار «قرار خدمت در مسیر بعثت» در یک‌هزار و ۳۷ محله سراسر کشور به اجرا درآورده است.

وی با اشاره به تجربه چهار رزمایش گذشته افزود: نتایج این رزمایش‌ها نشان داد که حکمرانی محله‌محور با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، واگذاری امور به مردم و فراهم‌سازی بستر نقش‌آفرینی اهالی محلات، می‌تواند زمینه شناسایی دقیق نیازهای محلی و پیگیری مؤثر مسائل و مشکلات را فراهم کند.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در شناسایی مسائل محلات تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای شناخت صحیح نیازها و مشکلات محله، در کنار مطالبه‌گری منطقی و مؤثر، زمینه حضور و همراهی مسئولان برای حل مسائل را فراهم می‌سازد.

طحان با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردم آثار اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد، گفت: حل مسائل مردم علاوه بر افزایش رضایتمندی، امیدآفرینی و ارتقای کارآمدی، به تقویت سرمایه اجتماعی نظام نیز منجر می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی بیان کرد: مردم ولی‌نعمتان ما هستند و خدمت بی‌منت به آنان، از وظایف بسیج، بسیجیان و تمامی مسئولان است.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در ادامه از حضور و همراهی مسئولان و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این کارزار قدردانی کرد و افزود: از نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان، استاندار، مدیران اجرایی استان و شهرستان، پاسداران و بسیجیان حاضر در این مراسم و همچنین همکارانی که از سایر استان‌ها به‌صورت مجازی در این رزمایش سراسری مشارکت دارند، قدردانی می‌کنم.