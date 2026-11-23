جوان آنلاین: شمار زیادی از مدارس در مناطق مختلف دانمارک، از جمله بورنهولم، فونن، یوتلاند و هرنینگ روز دوشنبه از طریق ایمیل تهدید به بمب‌گذاری شدند.

شبکه تلویزیونی «دی‌آر» دانمارک گزارش داد پلیس در حال بررسی این تهدیدهاست و از مردم خواسته آرامش خود را حفظ کنند.

پلیس کپنهاگ در بیانیه‌ای اعلام کرد نگرانی‌ها درباره این تهدیدها را درک می‌کند و با شهرداری‌ها و چندین مدرسه در ارتباط است. به گفته پلیس، تهدیدهای گزارش‌شده تاکنون بی‌اساس بوده‌اند.

این اتفاق در پی موجی از تهدیدهای مشابه علیه مدارس در چند کشور اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس و ایتالیا رخ داده است.