جوان آنلاین: عضو کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس معتقد است با اجرای مصوبه حمل یکسره کالا از سوی گمرک، تقویت جایگاه ترانزیتی کشور محقق می‌شود، چراکه با کاهش زمان و هزینه توقف در مرزها، ایران به یک کریدور امن و سریع برای تجارت بین‌المللی تبدیل می‌شود. بنابراین، کشور‌های منطقه به استفاده از مسیر‌های زمینی و ریلی ترغیب می‌شوند که این امر درآمد‌های ارزی قابل توجهی به همراه دارد.



در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و فشار‌های تحریمی است، سرعت عمل و کارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین کالا و نظام مالی، به یکی از ارکان اصلی حفظ ثبات بازار و تأمین معیشت مردم تبدیل شده است. سال‌ها اتکا به فرآیند‌های سنتی و قوانین دست‌وپاگیر در گمرکات، موجب رسوب کالا، افزایش هزینه‌های انبارداری و در برخی موارد فساد محموله‌ها شده است. این در حالی است که در وضعیت جنگی، هرگونه کندی در ترخیص کالا‌های اساسی می‌تواند به بحران‌های جدی منجر شود. بر همین اساس، حذف بروکراسی‌های عریض و طویل و روانسازی امور، یک ضرورت ملی است. در این میان، مصوبه اخیر هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر «حمل یکسره کالا»، یک اقدام راهبردی و بسیار مؤثر است. این طرح با حذف مراحل زائد اداری، زمان ترخیص کالا‌ها را به شدت کاهش داده و هزینه‌های مبادله را پایین می‌آورد.

این مصوبه با هدف حذف مراحل زائد و کاهش زمان توقف کالا در گمرکات تدوین شده و سیاستگذار با اجرای آن دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند: یکی هدفی داخلی و مرتبط با بازار مصرف، و دیگری هدفی بین‌المللی و مرتبط با جایگاه ایران در مسیر‌های ترانزیتی.

نخستین و شاید مهم‌ترین اولویت در اجرای حمل یکسره کالا، خروج کالا از گمرکات کشور در کمتر از ۷۲ ساعت است. تا پیش از این، کالا‌ها گاه چند ۱۰ روز در گمرک معطل می‌ماندند، اما با اجرای این طرح، زمان توقف به زیر سه روز کاهش می‌یابد. چنین تحولی در فرایند ترخیص، تفاوتی ملموس در چرخه تأمین و توزیع کالا ایجاد خواهد کرد.

این کاهش زمان، به‌ویژه در رساندن کالا‌های مهم و مورد نیاز مردم به بازار‌های مصرف اهمیت بسیار بالایی دارد. هرچه کالا سریع‌تر از گمرک خارج شود و به قفسه‌های فروشگاه‌ها برسد، احتمال بروز کمبود و نوسان قیمت کاهش می‌یابد. از این رو، حمل یکسره می‌تواند به ثبات بازار کمک کند و مصرف‌کنندگان را از پیامد‌های تأخیر در تأمین کالا مصون بدارد.

از سوی دیگر، این مصوبه به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک بزرگی خواهد کرد. وقتی زمان ترخیص و حمل کالا مشخص و کوتاه باشد، بازرگانان و تولیدکنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای واردات، تأمین مواد اولیه و عرضه محصولات داشته باشند. کاهش عدم قطعیت در زنجیره تأمین، هزینه‌های پنهان فعالان اقتصادی را کم می‌کند و محیط کسب‌وکار را باثبات‌تر می‌سازد.

مزیت دوم و بُعد بین‌المللی مصوبه، تقویت جایگاه ایران در حوزه ترانزیت است. مسیر ایران با برخورداری از مزیت جغرافیایی بالا و با اجرای حمل یکسره کالا، به مسیری پرارزش‌افزوده تبدیل می‌شود؛ مسیری که هم هزینه ترانزیت را کاهش می‌دهد و همزمان رسیدن کالا به کشور مقصد را کوتاه‌تر می‌کند. این دو عامل برای صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در انتخاب مسیر، تعیین‌کننده است.

حذف مقررات بیجا و معطل‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور نیز بخش مهمی از این تحول است. با اجرای حمل یکسره کالا موانعی که تاکنون از رقابت‌پذیری مسیر‌های ایران می‌کاست برداشته می‌شود و مزیت و جایگاه ترانزیتی کشور به‌طور جدی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، این مصوبه هم به نفع مصرف‌کنندگان داخلی است و هم درآمد و اعتبار ایران را در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای و جهانی تقویت می‌کند.

در همین راستا جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» تصریح کرد: در شرایط جنگی هستیم و باید تمامی روند‌ها تسهیل شوند. کنار گذاشتن قوانین دست‌وپاگیر و بروکراسی‌های عریض و طویل در سرعت بخشیدن به کار‌ها مؤثر است.

وی ادامه داد: در ابتدای جنگ شاهد بودیم که مصوباتی را در شعام داشتیم و باعث تسهیل واردات کالا‌ها به کشور شد. این اقدامات کمک‌کننده بودند و دسترسی عموم مردم به کالا‌های اساسی را محقق کردند باید این روند ادامه پیدا کند.

قادری در تشریح مزیت‌های اقتصادی این طرح ادامه داد: مصوبه حمل یکسره کالا در راستای تسریع ترخیص کالا‌ها مؤثر است و به تسهیل امور گمرکی کشور می‌انجامد که موضوع مثبتی است. به این ترتیب، زمینه برای کاهش هزینه‌های گمرکی مهیا می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی کالا مستقیماً از مرز به مقصد نهایی می‌رود و در انبار‌های مرزی دپو نمی‌شود، هزینه‌های دموراژ، تخلیه و بارگیری مجدد و انبارداری به شدت کاهش می‌یابد. این صرفه‌جویی در نهایت می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده منجر شود.

قادری گفت: از مزیت‌های حمل یکسره کالا می‌توان به دسترسی به موقع مردم به کالا‌های اساسی اشاره کرد. در شرایطی که دشمن برای ایجاد کمبود کالا و فشار بر معیشت مردم تلاش می‌کند، تسریع در ورود محموله‌های غذایی و دارویی به بازار، امنیت روانی و غذایی جامعه را تضمین و از التهابات قیمتی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: بر اثر اجرای مصوبه حمل یکسره کالا از سوی گمرک، تقویت جایگاه ترانزیتی کشور محقق می‌شود، چراکه با کاهش زمان و هزینه توقف در مرزها، ایران به یک کریدور امن و سریع برای تجارت بین‌المللی تبدیل می‌شود. بنابراین، کشور‌های منطقه به استفاده از مسیر‌های زمینی و ریلی ترغیب می‌شوند که این امر درآمد‌های ارزی قابل توجهی به همراه دارد.

عضو کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس گفت: باید از مرز‌های زمینی، دریایی و... با همه ظرفیت استفاده کنیم. در مرز بازرگان مشکلاتی را ترکیه ایجاد کرده است که باید با دیپلماسی حل شود. در مرز دوغارون مشکلات بیشتر از سمت ماست که باید برایش چاره‌اندیشی صورت بگیرد. مرز سرخس نیز بر اثر کندی کار‌ها در ادارات ما مشکل بروز کرده است. برای رفع این موانع، هماهنگی بین دستگاه‌های داخلی و رایزنی‌های دیپلماتیک با کشور‌های همسایه یک ضرورت انکارناپذیر است.