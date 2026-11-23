در معاملات دوم آذر، شاخص کل بورس با رشد ۰٫۷۵ درصدی به ۸٬۳۸۹٬۸۱۳٫۸۴ واحد رسید و شاخص کل فرابورس ۱٫۵۳ درصد بالا رفت.

جوان آنلاین: بورس تهران و فرابورس ایران معاملات دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ را با رشد شاخص‌های اصلی به پایان رساندند. شاخص کل بورس ۶۲٬۷۳۶٫۱۴ واحد بالا رفت و در سطح ۸٬۳۸۹٬۸۱۳٫۸۴ واحد ایستاد. این شاخص در طول معاملات بین ۸٬۳۸۰٬۸۱۰٫۰۱ و ۸٬۴۴۷٬۲۶۷٫۱۹ واحد نوسان کرد.

رشد شاخص هم‌وزن بیشتر از شاخص کل بود

شاخص کل هم‌وزن، که در محاسبه آن به همه شرکت‌ها وزن یکسانی داده می‌شود، ۱٫۶۸ درصد رشد کرد. این شاخص با افزایش ۴۱٬۸۲۵٫۷۶ واحدی به ۲٬۵۳۰٬۳۲۴٫۴ واحد رسید. پایین‌ترین و بالاترین سطح آن در روز معاملاتی به‌ترتیب ۲٬۵۲۶٬۶۳۸٫۵۶ و ۲٬۵۳۳٬۴۴۶٫۲۸ واحد بود.

شاخص قیمت هم‌وزن نیز ۱٫۶۸ درصد رشد کرد و با افزایش ۱۹٬۵۴۳٫۴۹ واحدی به ۱٬۱۸۲٬۳۱۸٫۲۴ واحد رسید. این شاخص بین ۱٬۱۸۰٬۵۹۶ و ۱٬۱۸۳٬۷۷۶٫۹۷ واحد نوسان کرد. شاخص قیمت وزنی‌ـ‌ارزشی هم ۰٫۷۵ درصد، معادل ۱۰٬۳۵۵٫۴۲ واحد، بالا رفت و به ۱٬۳۸۴٬۸۴۸٫۲۷ واحد رسید. پایین‌ترین و بالاترین سطح آن به‌ترتیب ۱٬۳۸۳٬۳۶۲٫۰۷ و ۱٬۳۹۴٬۳۳۱٫۶۹ واحد بود.

شاخص آزاد شناور با افزایش ۳۸٬۳۰۲٫۷ واحدی، معادل ۰٫۳۷ درصد، به ۱۰٬۳۰۶٬۷۴۹٫۵ واحد رسید. این شاخص در جریان معاملات بین ۱۰٬۲۹۵٬۵۸۹٫۴ و ۱۰٬۳۸۹٬۳۳۴٫۲ واحد نوسان کرد.

شاخص بازار اول بورس ۰٫۴۸ درصد رشد کرد و با افزایش ۳۲٬۳۶۶٫۰۷ واحدی به ۶٬۷۵۳٬۱۴۰٫۸۷ واحد رسید. دامنه نوسان آن از ۶٬۷۴۳٬۴۲۶٫۳۲ تا ۶٬۸۰۸٬۱۲۲٫۰۳ واحد بود. شاخص بازار دوم نیز ۱٫۳۷ درصد، معادل ۲۰۵٬۷۸۳٫۱ واحد، بالا رفت و به ۱۵٬۲۳۲٬۷۱۱٫۱ واحد رسید. کمترین و بیشترین سطح این شاخص به‌ترتیب ۱۵٬۲۲۸٬۴۶۲٫۱ و ۱۵٬۲۹۹٬۵۹۸٫۶ واحد بود.

در بورس تهران ۹۸۸٬۱۷۹ معامله به ارزش ۴۳۸٬۳۳۹٫۱۴۸ میلیارد ریال انجام شد و حجم معاملات به ۶۸٫۶۴۱ میلیارد رسید. ارزش کل بازار نیز ۲۴۳٬۰۸۵٬۶۸۵٫۲۲۵ میلیارد ریال ثبت شد. اطلاعات قیمت‌ها ساعت ۱۳:۴۴:۵۵ روی تابلو ثبت شد، شاخص‌ها ساعت ۱۳:۴۵ منتشر شدند و وضعیت بازار در ساعت ۱۳:۴۵:۱۳ «بسته» بود.

فولاد بیشترین اثر مثبت و فارس بیشترین اثر منفی را داشت

فولاد با قیمت پایانی ۵٬۱۲۰ ریال، ۹٬۳۴۱٫۹۳ واحد به شاخص کل افزود. پس از آن، تابان با قیمت پایانی ۲۷٬۷۶۰ ریال، ۸٬۰۶۹٫۴۴ واحد و وغدیر با قیمت پایانی ۲۴٬۹۸۰ ریال، ۴٬۹۹۰٫۶۴ واحد اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در مقابل، فارس با قیمت پایانی ۱۴٬۵۸۰ ریال، ۱۱٬۲۰۷٫۵۵ واحد از شاخص کل کاست. شپنا با قیمت پایانی ۱۲٬۸۹۰ ریال، ۸٬۲۱۹٫۴۱ واحد و شبندر با قیمت پایانی ۱۲٬۴۷۰ ریال، ۵٬۲۲۸٫۰۶ واحد اثر منفی داشتند. تاپیکو نیز با قیمت پایانی ۴۶٬۳۶۰ ریال، ۴٬۷۶۰٫۲۸ واحد از شاخص کم کرد.

فملی در صدر نمادهای پرتراکنش بورس قرار گرفت

در نماد فملی (ملی صنایع مس ایران) ۵۶٬۳۲۳ معامله انجام شد. در این معاملات، ۵۴۸٫۴۲۹ میلیون سهم به ارزش ۱۳٬۹۱۹٫۴۶۶ میلیارد ریال دادوستد شد. قیمت سهم در طول روز بین ۲۴٬۸۴۰ و ۲۵٬۹۹۰ ریال بود. قیمت پایانی با افت ۰٫۰۸ درصدی به ۲۵٬۳۸۰ ریال رسید، اما آخرین معامله با رشد ۰٫۵۵ درصدی در قیمت ۲۵٬۵۴۰ ریال انجام شد.

در نماد شتبریز (پتروشیمی تبریز) ۸٫۹۶۹ میلیون سهم در ۳۴٬۹۴۴ معامله به ارزش ۹۳۴٫۵۰۴ میلیارد ریال دادوستد شد. تمام معاملات این نماد در قیمت ۱۰۴٬۱۹۰ ریال انجام شد. قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله هر دو همین رقم را نشان دادند که ۳ درصد بالاتر از روز معاملاتی قبل بود.

در نماد خودرو (ایران‌خودرو) ۱۳٫۱۶۲ میلیارد سهم در ۳۲٬۲۷۱ معامله به ارزش ۱۰٬۲۷۸٫۴۷۹ میلیارد ریال دادوستد شد. قیمت سهم بین ۷۶۱ و ۷۹۸ ریال نوسان کرد. قیمت پایانی با رشد ۰٫۲۶ درصدی به ۷۸۱ ریال رسید، اما آخرین معامله با افت ۰٫۳۹ درصدی در قیمت ۷۷۶ ریال انجام شد.

در نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان) ۸۹۶٫۳۴۷ میلیون سهم در ۲۹٬۳۸۴ معامله به ارزش ۱۱٬۵۵۸٫۳۳۲ میلیارد ریال دادوستد شد. قیمت سهم بین ۱۲٬۸۸۰ و ۱۳٬۲۴۰ ریال بود. قیمت پایانی با افت ۲٫۸۶ درصدی به ۱۲٬۸۹۰ ریال و قیمت آخرین معامله با افت ۲٫۹۴ درصدی به ۱۲٬۸۸۰ ریال رسید.

در نماد شبندر (پالایش نفت بندرعباس) ۷۱۲٫۸۴۱ میلیون سهم در ۲۸٬۴۶۴ معامله به ارزش ۸٬۸۹۱٫۹۱۶ میلیارد ریال دادوستد شد. معاملات در محدوده ۱۲٬۴۶۰ تا ۱۲٬۹۸۰ ریال انجام گرفت. قیمت پایانی ۲٫۸۸ درصد کاهش یافت و به ۱۲٬۴۷۰ ریال رسید. آخرین معامله نیز با افت ۲٫۵۷ درصدی در قیمت ۱۲٬۵۱۰ ریال انجام شد.

در نماد فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) ۲٫۸۴ میلیارد سهم در ۲۶٬۷۶۷ معامله به ارزش ۱۴٬۵۳۵٫۴۱ میلیارد ریال دادوستد شد. قیمت سهم بین ۵٬۰۷۰ و ۵٬۱۲۰ ریال نوسان کرد. قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله هر دو با رشد ۲٫۸۱ درصدی به ۵٬۱۲۰ ریال رسیدند.

در نماد وبملت (بانک ملت) ۳٫۶۰۷ میلیارد سهم در ۲۱٬۱۴۱ معامله به ارزش ۵٬۳۹۴٫۶۴۵ میلیارد ریال دادوستد شد. قیمت سهم در محدوده ۱٬۴۷۰ تا ۱٬۵۱۷ ریال بود. قیمت پایانی با رشد ۰٫۹۴ درصدی به ۱٬۴۹۶ ریال رسید و آخرین معامله با افزایش ۰٫۴ درصدی در قیمت ۱٬۴۸۸ ریال انجام شد.

شاخص کل فرابورس ۱٫۵۳ درصد رشد کرد

شاخص کل فرابورس با افزایش ۱٬۱۲۱٫۷۸ واحدی به ۷۴٬۲۸۴٫۸۹ واحد رسید. پایین‌ترین و بالاترین سطح آن در جریان معاملات به‌ترتیب ۷۴٬۲۱۵٫۸۴ و ۷۴٬۴۴۴٫۴۴ واحد بود. شاخص قیمت فرابورس نیز ۱٫۵۳ درصد، معادل ۲۱۷٫۱۵ واحد، رشد کرد و به ۱۴٬۳۷۹٫۷۱ واحد رسید. این شاخص بین ۱۴٬۳۶۶٫۳۴ و ۱۴٬۴۱۰٫۵۹ واحد نوسان کرد.

شاخص کل هم‌وزن فرابورس ۱٫۵۴ درصد رشد کرد و با افزایش ۷٬۲۰۴٫۲ واحدی به ۴۷۶٬۱۵۲٫۸۲ واحد رسید. این شاخص بین ۴۷۵٬۷۱۹٫۱۵ و ۴۷۷٬۲۳۴٫۳۵ واحد نوسان کرد. شاخص قیمت هم‌وزن فرابورس نیز ۱٫۵۴ درصد، معادل ۱٬۸۵۷٫۷۷ واحد، بالا رفت و به ۱۲۲٬۷۸۷٫۳۸ واحد رسید. کمترین و بیشترین سطح آن به‌ترتیب ۱۲۲٬۶۷۵٫۵۵ و ۱۲۳٬۰۶۶٫۲۸ واحد بود.

شاخص بازار اول فرابورس با رشد ۴۱۳٫۸۲ واحدی، معادل ۱٫۲۶ درصد، به ۳۳٬۲۷۲٫۲۵ واحد رسید و بین ۳۳٬۲۲۳٫۲۷ و ۳۳٬۲۹۸٫۹ واحد نوسان کرد. شاخص بازار دوم فرابورس نیز ۴۱۸٫۸۶ واحد، معادل ۱٫۵۷ درصد، افزایش یافت و به ۲۷٬۰۷۹٫۹۶ واحد رسید. پایین‌ترین و بالاترین سطح این شاخص به‌ترتیب ۲۷٬۰۵۷٫۰۶ و ۲۷٬۱۳۹٫۳۱ واحد بود.

در فرابورس ۵۰۱٬۸۸۸ معامله به ارزش ۸٬۶۴۸٬۴۸۸٫۲۳۱ میلیارد ریال انجام شد و حجم معاملات به ۲۶٫۴۵ میلیارد رسید. ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس ۴۱٬۵۴۲٬۲۳۴٫۰۸۲ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۹٬۲۸۴٬۲۱۲٫۰۳ میلیارد ریال ثبت شد. اطلاعات قیمت فرابورس ساعت ۱۳:۴۴:۵۷ روی تابلو ثبت شد، شاخص‌ها ساعت ۱۳:۴۵ منتشر شدند و وضعیت بازار در ساعت ۱۳:۴۵:۱۳ «بسته» بود.

منبع مهر