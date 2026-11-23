جوان آنلاین: یکی از محور‌های اصلی تحقق دولت الکترونیک در صنعت بیمه کشور، تمرکز بر غیرحضوری کردن فرآیند پرداخت و بررسی خسارات در بخش بیمه درمان تکمیلی و همچنین بیمه شخص ثالث و بدنه خودروست؛ در همین راستا از ابتدای آذرماه فرآیند حذف اسناد کاغذی از فرآیند پرداخت و بررسی خسارت در بخش مرتبط با خسارات خودرو کلید خورد و از اول آذر، اسناد کاغذی در رشته‌های بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل به‌طور کامل حذف و صنعت بیمه کشور وارد مرحله جدیدی از تحول دیجیتال شد. بر اساس این تصمیم، تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌های خسارت، از لحظه وقوع حادثه تا تسویه نهایی، در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد و بیمه‌گذاران دیگر نیازی به تهیه، چاپ و ارائه مدارک کاغذی ندارند و همه مراحل از طریق سامانه‌های برخط پیگیری می‌شود.



حذف اسناد کاغذی خسارات خودرو مرتبط با بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل اقدامی مؤثر در مسیر تحول دیجیتال صنعت بیمه است که با محوریت قرار دادن رضایت مردم، به دنبال پایان‌دادن به بروکراسی‌های غیرضروری و ارائه خدمات سریع‌تر، آسان‌تر و شفاف‌تر است. در این رویکرد جدید، فرایند ارزیابی و پرداخت خسارت با مدیریت یکپارچه پرونده‌ها انجام می‌شود. یکپارچگی اطلاعات و حذف مراحل واسطه‌ای و موازی باعث می‌شود پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری بررسی شوند. نتیجه این تغییر، کاهش چشمگیر زمان پرداخت خسارت و رسیدن آن به حداقل ممکن است؛ موضوعی که همواره یکی از مهم‌ترین مطالبات بیمه‌گذاران بوده است.

این اقدام کلیدی مزایای متعددی برای مردم به همراه دارد. کاهش مراجعات حضوری به شعب و مراکز رسیدگی، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و تهیه مدارک و تسهیل دریافت خسارت از مهم‌ترین آنهاست. همچنین دسترسی شبانه‌روزی به خدمات، امکان ثبت و پیگیری پرونده را در هر زمان و مکان فراهم می‌کند و در وقت بیمه‌گذاران صرفه‌جویی قابل توجهی خواهد شد.

از سوی دیگر، این تحول پایانی بر کاغذبازی در صنعت بیمه است و شفافیت و نظارت‌پذیری فرایند‌ها را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. ثبت الکترونیکی تمام مراحل رسیدگی، امکان پایش دقیق عملکرد شرکت‌های بیمه و پیگیری وضعیت پرونده از سوی بیمه‌گذاران را فراهم می‌کند. به این ترتیب، علاوه بر افزایش رضایت مردم، اعتماد عمومی به صنعت بیمه نیز تقویت خواهد شد. در همین رابطه از اول آذرماه تمامی شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند دریافت اسناد و مدارک فیزیکی برای رسیدگی به خسارات خودرو را حذف کنند و تمام مراحل مربوط به تشکیل پرونده و رسیدگی به خسارت به صورت الکترونیکی انجام شود.

در همین رابطه حمید بهزادی‌بخش کارشناس این حوزه در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اهمیت تحقق حرکت به سمت حذف کامل اسناد کاغذی در رشته‌های بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در مسیر تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات عمومی، حرکت به سمت حذف فرآیند‌های سنتی و کاغذمحور و توسعه خدمات غیرحضوری است. در همین راستا، بیمه مرکزی با همکاری شرکت‌های فناوری زیرمجموعه خود، از ابتدای آذرماه فرآیند حذف کامل اسناد کاغذی در رشته‌های بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل را اجرایی خواهد کرد. این تحول، گامی مهم در جهت کاهش بروکراسی اداری، افزایش سرعت خدمات‌رسانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود: بر اساس این رویکرد، شرکت‌های بیمه موظف هستند با راه‌اندازی سامانه‌های مشخص، امکان انجام تمام مراحل دریافت خسارت، از اعلام حادثه و تشکیل پرونده تا پیگیری و پرداخت خسارت را به‌صورت کاملاً غیرحضوری و برخط برای بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان فراهم کنند. به این ترتیب، دیگر نیازی به جابه‌جایی اسناد فیزیکی و مراجعات مکرر به شعب بیمه نخواهد بود و تمامی فرآیند‌های مرتبط با ارزیابی و پرداخت خسارت در بستر الکترونیکی انجام می‌شود.

بهزادی‌بخش در رابطه با اهمیت این اقدام در صرفه‌جویی برای زمان و هزینه‌های مردم خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این اقدام، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان مردم است. در شرایطی که زیان‌دیدگان پس از وقوع تصادف با دغدغه‌های مختلفی مواجه هستند، حذف کاغذبازی و امکان پیگیری غیرحضوری پرونده‌ها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات اداری آنان را برطرف کند. همچنین با مدیریت یکپارچه پرونده‌ها و تسریع در فرآیند ارزیابی، زمان پرداخت خسارت به حداقل می‌رسد و مردم می‌توانند بدون محدودیت مکانی و زمانی، به‌صورت شبانه‌روزی از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

وی در پایان گفت: از سوی دیگر، الکترونیکی‌شدن کامل فرآیند‌های بیمه‌ای، زمینه افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری در عملکرد شرکت‌های بیمه را فراهم می‌کند و با کاهش خطا‌های انسانی و هزینه‌های اداری، بهره‌وری صنعت بیمه را ارتقا می‌دهد. در مجموع، حذف اسناد کاغذی خسارات خودرو مرتبط با بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل را اقدامی مؤثر در مسیر تحول دیجیتال صنعت بیمه است که با محوریت قرار دادن رضایت مردم، به دنبال پایان‌دادن به بروکراسی‌های غیرضروری و ارائه خدمات سریع‌تر، آسان‌تر و شفاف‌تر است.