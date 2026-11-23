جوان آنلاین: دولت که از حجم گسترده‌ای از زمین، املاک، ساختمان‌ها، شرکت‌ها و سایر دارایی‌های اقتصادی برخوردار است، همچنان برای تأمین هزینه‌های جاری، تکمیل طرح‌های عمرانی و جبران کسری بودجه با محدودیت منابع دست‌وپنجه نرم می‌کند، برآورد مطرح‌شده مبنی بر وجود حدود ۷ هزار همت دارایی غیرمولد در اختیار دولت در سال ۱۳۹۹، ابعاد قابل تأملی از این تناقض را آشکار می‌کند که در مقایسه با بودجه ۶ هزار و ۲۰۰ همتی سال جاری، حتی با لحاظ تفاوت سال پایه و ارزش اسمی ارقام، مقیاسی بزرگ از ثروت عمومی را پیش چشم سیاستگذار قرار می‌دهد که بخش قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت اقتصادی آن در چرخه تولید، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش جریان ندارد.

مسئله اصلی اقتصاد ضعف در شناسایی، سازمان‌دهی و بهره‌برداری از منابع موجود است، زیرا دستگاه اجرایی طی به انباشت اموال و دارایی‌هایی عادت کرده که مالکیت آنها در ساختار اداری تثبیت شده، اما مسئولیت اقتصادی دقیقی برای مدیریت بازدهی آنها تعریف نشده است، در چنین الگویی، زمین دولتی به‌جای آنکه به ظرفیت توسعه صنعتی، مسکن یا خدمات عمومی تبدیل شود، در چرخه مکاتبات اداری و اختلاف میان دستگاه‌ها باقی می‌ماند و ساختمان بلااستفاده نیز به‌جای ایجاد جریان درآمدی، هزینه نگهداری، استهلاک و فرصت ازدست‌رفته را به بودجه تحمیل می‌کند، حاصل این رویکرد شکل‌گیری نوعی ثروت منجمد در بدنه دولت است که ارزش دفتری یا معاملاتی دارد، اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد پایدار عمومی ناچیز باقی می‌ماند. مولدسازی دارایی‌های دولت دقیقاً در نقطه مقابل این رویکرد قرار می‌گیرد، زیرا هدف آن فروش شتاب‌زده اموال عمومی یا تبدیل دارایی‌های دولتی به درآمدی مقطعی برای پوشاندن کسری بودجه نیست، بلکه باید با ارزیابی اقتصادی هر دارایی، امکان بهره‌برداری مؤثر از آن در قالب اجاره، مشارکت با بخش خصوصی، تغییر کاربری قانونی، واگذاری رقابتی یا سرمایه‌گذاری مستقیم بررسی شود.

یکی از ضعف‌های جدی سیاستگذاری اقتصادی در این حوزه، غلبه نگاه حسابداری بر نگاه اقتصادی است، به این معنا که دستگاه‌های اجرایی معمولاً مالکیت یک ملک یا زمین را به‌عنوان بخشی از دارایی سازمانی خود تلقی می‌کنند، بی‌آنکه هزینه فرصت نگهداری آن را در محاسبات مدیریتی وارد کنند، حال آنکه هر دارایی بلااستفاده علاوه بر هزینه‌های مستقیم نگهداری و استهلاک، بازده اقتصادی قابل حصولی را نیز از اقتصاد سلب می‌کند، در نتیجه، مدیری که زمین ارزشمندی را بدون برنامه در اختیار دارد، عملاً هیچ فشار نهادی برای فعالسازی آن احساس نمی‌کند و حتی ممکن است حفظ وضع موجود را کم‌هزینه‌تر از ورود به فرآیند مولدسازی بداند، زیرا منافع حاصل از بهره‌برداری اقتصادی معمولاً در حساب عملکرد همان مدیر ثبت نمی‌شود، اما مسئولیت هرگونه خطای احتمالی در قیمت‌گذاری، واگذاری یا تغییر کاربری مستقیماً متوجه او خواهد شد.

همین ساختار انگیزشی معیوب، یکی از ریشه‌های اصلی مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر مولدسازی است، چنان‌که ترس مدیران از پیامد‌های تصمیم‌گیری و فقدان نظام تشویقی مشخص از موانع اجرای این سیاست معرفی شده است که برای فعالسازی یک ملک دولتی اقدام می‌کند، با مجموعه‌ای از نگرانی‌های حقوقی، نظارتی و اداری مواجه می‌شود و در صورت بروز اختلاف بر سر قیمت‌گذاری یا تشریفات واگذاری، احتمال دارد سال‌ها درگیر پاسخگویی به نهاد‌های مختلف شود، در مقابل، مدیری که هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد، معمولاً هزینه مشخصی بابت تداوم بلااستفاده ماندن دارایی متحمل نمی‌شود، چنین وضعیتی عقلانیت اداری را به سمت انفعال سوق می‌دهد و به‌تدریج نوعی محافظه‌کاری ساختاری در دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرد که در آن حفظ دارایی راکد، از به جریان انداختن آن کم‌ریسک‌تر تلقی می‌شود.

البته رفع این مانع با اعطای مصونیت‌های گسترده یا کاهش نظارت بر معاملات اموال عمومی امکان‌پذیر نیست، زیرا دارایی‌های مورد بحث متعلق به عموم مردم هستند و هرگونه واگذاری غیراصولی، قیمت‌گذاری غیرواقعی یا انتقال آنها به اشخاص خاص، مستقیماً به تضییع حقوق عمومی منجر خواهد شد، راهکار منطقی، طراحی نظامی از حمایت حقوقی مبتنی بر شفافیت فرآیند، کارشناسی مستقل، رقابت واقعی و ثبت عمومی اطلاعات معاملات است، به‌گونه‌ای که مدیر در صورت رعایت ضوابط و مستندات قانونی، بابت تصمیم اقتصادی متعارف خود با نگرانی‌های نامتناسب مواجه نشود و در مقابل، هرگونه تبانی، تعارض منافع یا انحراف از قیمت کارشناسی نیز با ضمانت اجرای دقیق روبه‌رو شود، حمایت از مدیر مولدساز باید به معنای حمایت از تصمیم حرفه‌ای و پاسخگو باشد، نه ایجاد حاشیه امن برای واگذاری‌های غیرشفاف.

ضعف دیگر به پراکندگی مقررات و ناپایداری سازوکار اجرایی مولدسازی بازمی‌گردد، ورود این موضوع به ادبیات بودجه‌ای از سال ۱۳۹۶ و تلاش‌های بعدی برای ایجاد چارچوب قانونی، هنوز به شکل‌گیری یک نظام یکپارچه و پایدار برای مدیریت دارایی‌های عمومی منجر نشده است، حتی تصویب آیین‌نامه مرتبط در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ نیز به‌تنهایی نتوانست تمام موانع اجرایی را برطرف کند، زیرا مولدسازی به مجموعه‌ای از قواعد دقیق در حوزه ثبت دارایی‌ها، تعیین ارزش اقتصادی، تشخیص قابلیت بهره‌برداری، فرآیند واگذاری، نظارت پس از معامله و نحوه تخصیص منابع حاصل نیاز دارد، احکام پراکنده قانونی، از جمله ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، زمانی اثرگذاری لازم را پیدا می‌کنند که در قالب یک نظام منسجم و قابل اجرا به یکدیگر متصل شوند، در غیر این صورت تعدد مقررات و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌ها، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و انگیزه مشارکت بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

نکته اساسی آن است که درآمد حاصل از مولدسازی نباید به منبعی برای تأمین هزینه‌های روزمره و گسترش تعهدات جاری دولت تبدیل شود، زیرا فروش یک دارایی عمومی برای پرداخت حقوق، هزینه‌های اداری یا جبران کسری‌های تکرارشونده، در عمل تبدیل ثروت بین‌نسلی به مصرف کوتاه‌مدت است، چنین رویکردی ممکن است در مقطع کوتاه بخشی از فشار مالی را کاهش دهد، اما با پایان یافتن دارایی‌های قابل واگذاری، دولت با همان مشکلات قبلی و منابع کمتر مواجه خواهد شد، جهت‌گیری اقتصادی مولدسازی باید به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هدایت شود تا دارایی غیرمولد به سرمایه‌ای تبدیل شود که در سال‌های آینده نیز بازدهی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

به هر روی برای عبور از محدودیت‌های مالی به تغییر نگرش دولت نسبت به ثروت تحت مالکیت خود احتیاج است که دارایی را صرفاً در ترازنامه ثبت می‌کند و مسئولیتی برای بازدهی اقتصادی آن نمی‌پذیرد، ناگزیر با انباشت سرمایه‌های راکد و افزایش هزینه‌های اداره آنها مواجه خواهد شد، در مقابل، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های عمومی مستلزم آن است که هر زمین، ساختمان، شرکت و ملک دولتی بر مبنای کارکرد اقتصادی، ضرورت حاکمیتی و ظرفیت ایجاد ارزش ارزیابی شود.