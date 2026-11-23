رندال دی. الیاسون

طی دو سال گذشته، در دولت ترامپ، فساد به سطوحی بی‌سابقه رسیده است. با وجود تهدید‌های کم‌سابقه کاخ سفید مبنی بر اینکه انجام تحقیقات کنگره ممکن است جرم محسوب شود، دموکرات‌ها خود را برای بررسی آنچه سناتور رافائل وارناک از آن با عنوان «فاسدترین دولت در تاریخ امریکا» یاد کرده، آماده می‌کنند. بسیاری از دموکرات‌ها وسوسه خواهند شد که به‌خاطر تخلفات ترامپ، مستقیماً خود رئیس‌جمهور را هدف قرار دهند. اما راهبرد بهتر آن است که از الگوی دادستان‌ها در تحقیقات مربوط به جرائم سازمان‌یافته پیروی کنند.

از بسیاری جهات، ترامپ و حلقه نزدیکانش به یک خانواده تبهکار سازمان‌یافته شباهت دارند که دونالد در رأس آن قرار گرفته و نقش رئیس خانواده یا «دُن» را ایفا می‌کند. چنین گروه‌هایی پیوندی بسیار محکم دارند و انسجام آنها بر پایه وفاداری تزلزل‌ناپذیر به سازمان و رهبر اقتدارگرای آن شکل گرفته است. پنهان‌کاری برایشان اهمیت زیادی دارد و خواسته‌های خود را از طریق ارعاب و اجبار پیش می‌برند. اعضای این گروه‌ها برای ثروتمند کردن خود تلاش می‌کنند و چندان به قانون یا نهاد‌ها توجه نمی‌کنند. مسئولیت‌ها نیز به‌گونه‌ای تقسیم می‌شوند که افراد حاضر در رأس سازمان از پاسخ‌گویی مصون بمانند. دادستان‌ها هنگام تلاش برای متلاشی کردن چنین سازمان‌هایی، اغلب کار را از پایین‌ترین سطوح آغاز می‌کنند یعنی نخست، افراد رده‌پایین را شناسایی می‌کنند، علیه آنها پرونده تشکیل می‌دهند و آنها را به همکاری با دستگاه قضایی ترغیب می‌کنند و سپس به‌تدریج در سلسله‌مراتب سازمان بالاتر می‌روند.

احتمال زیر سؤال رفتن استیضاح ترامپ.

اما انتظار اینکه «تد بلانش» دادستان کل، چنین پرونده‌هایی را پیگیری کند، مانند آن است که از مشاور ارشد یک خانواده تبهکار انتظار داشته باشیم درباره اعضای همان خانواده تحقیق کند. افزون بر این، ترامپ پیش‌تر وعده داده که همه کسانی را که «در فاصله ۲۰۰فوتی دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید» قرار گرفته‌اند، عفو کند. با توجه به اشتیاقی که او در استفاده از اختیارات عفو خود نشان داده است، کسانی که در رؤیای پاسخ‌گویی متخلفان، صحنه انتقال متهمان با دستبند در برابر دوربین‌ها فرو رفته‌اند، احتمالاً ناامید خواهند شد. کنگره نیز ممکن است وسوسه شود که مانند دو بار دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، او را استیضاح کند. اما این بار بهتر است دموکرات‌ها از چنین مسیری اجتناب کنند. استیضاح رئیس‌جمهور تمام فضای سیاسی و رسانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. این اقدام عقده مظلوم‌نمایی ترامپ را تقویت می‌کند و او را در مرکز توجه نگه‌می‌دارد. هرچند ممکن است چنین اقدامی رضایت برخی دموکرات‌ها را جلب کند، اما در نهایت تقریباً به‌طور قطع بار دیگر شکست خواهد خورد. در سنای جدید، بیش از ۱۰سناتور جمهوریخواه باید به محکومیت ترامپ رأی دهند. حتی پس از چنین شکست قاطع انتخاباتی، تصور اینکه این اتفاق رخ دهد دشوار است.

اهمیت تحقیقات نظارتی

راه ثمربخش‌تر این است که ترامپ را به سرگرم‌شدن با دکوراسیون داخلی کاخ سفید واگذار کنند و بهتر است که وقت خود را صرف بررسی تخلفات اطرافیان او و افرادی کنند که با دولتش ارتباط دارند. در جریان این تحقیقات، آنها ناگزیر شواهد مربوط به تخلفات خود ترامپ را نیز مستند کنند. اکنون تحقیقات نظارتی کنگره بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. در شرایط کنونی، این تحقیقات بهترین ابزار در دسترس برای افشای تخلفات دولت و ثبت و مستندسازی آنهاست. برخلاف جلسات هیئت منصفه بزرگ در پرونده‌های کیفری، تحقیقات کنگره می‌تواند در معرض دید عموم قرار گیرد؛ امری که برای آگاه‌سازی افکار عمومی و تأثیرگذاری بر آرای مردم در انتخابات سال ۲۰۲۸ ضروری است. به این ترتیب، کنگره می‌تواند سوابقی علنی از تخلفات این دولت تهیه کند؛ سوابقی که دامنه آن تا شخص ترامپ نیز امتداد یابد و در معرض دید همه مردم امریکا قرار گیرد. البته، تحقیقات آتی کنگره با موانعی بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد. با این حال، کنگره بسیاری از همان ابزار‌های تحقیقی را در اختیار دارد که یک دادستان برای تشکیل پرونده علیه رئیس یک سازمان تبهکار و تشکیلات او به کار می‌گیرد.

اعطای مصونیت قضایی به شاهد

نخستین ابزار، همانطور که سناتور ران وایدن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، «احضاریه» است. کنگره نیز مانند دادستانی که تحقیقات هیئت منصفه را هدایت می‌کند، می‌تواند افراد را ملزم کند اسناد و مدارک را ارائه دهند و در برابر مقامات با ادای سوگند شهادت دهند. زمانی که دموکرات‌ها در اقلیت بودند و تنها می‌توانستند درخواست اطلاعات کنند و هیچ ابزاری برای وادار کردن افراد به همکاری در اختیار نداشتند. اکنون کنگره درست مانند دادستان، این اختیار را نیز دارد که به شاهد، مصونیت قضایی اعطا کند. اعطای مصونیت به یک شاهد، پیشنهادی است که نمی‌تواند آن را رد کند چراکه او یا باید شهادت دهد یا با اتهام اهانت به کنگره و عدم تمکین به آن روبه‌رو شود. البته کنگره اغلب از اعطای مصونیت خودداری می‌کند زیرا بیم دارد که چنین اقدامی به روند احتمالی تعقیب کیفری همان شاهد لطمه بزند. اگر افرادی از اجرای احضاریه‌ها سرپیچی کنند، کنگره می‌تواند برای اجرای آنها به دادگاه مراجعه کند و باید این کار را با جدیت دنبال کند و از قضات بخواهد روند رسیدگی را در اولویت قرار دهند و تسریع کنند. دادگاه‌ها در صورت ضرورت می‌توانند به‌سرعت عمل کنند. نباید اجازه داد کارشکنی و امتناع از همکاری تحمل شود یا پاداشی برای آن در نظر گرفته شود. هرچند می‌توان انتظار داشت، دولت و نزدیک‌ترین افراد به ترامپ در هر مرحله در برابر تحقیقات مقاومت کنند، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی خارج از دولت اطلاعات مرتبط فراوانی در اختیار دارند و احتمالاً همکاری بیشتری نشان خواهند داد.

فرصتی برای حساب کشی

کنگره همچنین می‌تواند درباره متهم کردن شاهدان به اهانت به کنگره و عدم تمکین به آن رأی‌گیری کند. طبق قوانین فعلی، قطعنامه مربوط به چنین تخلفی برای بررسی احتمال تعقیب کیفری به وزارت دادگستری ارجاع داده می‌شود و در نتیجه، عملاً راه به جایی نخواهد برد. اما از آنجا که مهلت قانونی تعقیب این جرم پنج سال است، اگر پس از سال ۲۰۲۸ دولت دموکراتی روی کار بیاید، همچنان امکان پیگیری کیفری این موارد وجود خواهد داشت. همین موضوع درباره اتهام‌های احتمالی علیه شاهدانی که در برابر کنگره دروغ بگویند یا در روند تحقیقات اخلال ایجاد کنند نیز صدق می‌کند. البته یک رئیس باند تبهکار معمولی از اختیار عفو برخوردار نیست. توانایی ترامپ برای عفو متخلفانی که در اطراف او حضور دارند، همچون سایه‌ای بر این روند سنگینی خواهد کرد. اما عفو، شاهد را از ادای شهادت در برابر کنگره معاف نمی‌کند. در واقع، عفو پیشاپیش ممکن است استناد یک شاهد به متمم پنجم قانون اساسی را دشوارتر کند زیرا او دیگر ترس موجهی از تحت تعقیب قرارگرفتن نخواهد داشت. در این تحقیق خاص، خود رئیس خانواده تبهکار، یعنی ترامپ، احتمالاً همچنان از دسترس دور خواهد ماند؛ دست‌کم از منظر مسئولیت کیفری. با توجه به رأی دیوان عالی درباره مصونیت رئیس‌جمهور، حتی اگر تحقیقات به کشف رفتار‌های مجرمانه ترامپ منجر شود، تعقیب کیفری او پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری احتمالاً از همان ابتدا با مانع روبه‌رو خواهد شد. همچنین، اگرچه اعتبار حقوقی چنین اقدامی هنوز در عمل آزموده نشده است، ترامپ احتمالاً هنگام ترک کاخ سفید، برای اطمینان بیشتر خودش را نیز عفو خواهد کرد. با این حال، کنگره اطمینان دارد که او در معرض داوری تاریخ قرار می‌گیرد. انتخابات اخیر، مأموریتی به کنگره داده تا حساب‌کشی عمومی و تاریخی را رهبری کند. کنگره باید فساد و تخلفات دو سال گذشته را با جدیت بررسی کند؛ نه به این دلیل که این تحقیقات به تعقیب‌های کیفری منجر خواهند شد و نه به این دلیل که هدف، به دام انداختن ترامپ است؛ بلکه به این دلیل که کنگره وظیفه دارد سابقه‌ای تاریخی از آنچه رخ داده است ثبت کند، افراد دخیل در این تخلفات را در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو سازد و قوانینی تصویب کند که مانع از تکرار چنین اتفاقاتی در آینده شود.

*دادستان سابق فدرال و استاد دانشگاه جرج واشینگتن

آتلانتیک، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶