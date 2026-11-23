جوان آنلاین: جهان امروز بیش از آنکه با کمبود قواعد و نهاد‌های بین‌المللی مواجه باشد، با بحرانی عمیق‌تر روبه‌روست، کاهش اعتبار همان قواعدی که قرار بود مانع تبدیل قدرت به حق شوند. نظمی که پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری سازمان ملل متحد بنا شد، بر یک اصل اساسی استوار بود؛ اینکه هیچ دولتی، صرف‌نظر از قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی خود، حق ندارد به دلیل برخورداری از قدرت بیشتر، اراده‌اش را بر دیگر کشور‌ها تحمیل کند. قرار بود منشور ملل متحد استفاده از زور را محدود کند، حاکمیت کشور‌ها را به رسمیت بشناسد و حل‌وفصل اختلافات را از میدان جنگ به میز مذاکره منتقل سازد. اما اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا آن نظم هنوز وجود دارد یا جهان به دورانی بازگشته که در آن قدرت، تعیین‌کننده حدود قانون است؟ آنچه امروز در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌کنیم، افزایش تنش‌ها یا تعدد جنگ‌های منطقه‌ای نیست، بلکه تغییر تدریجی منطق حاکم برروابط بین‌الملل است. تهدید نظامی، مداخله فرامرزی، تحمیل اراده سیاسی و استفاده از ابزار‌های اقتصادی و نظامی برای وادارکردن دولت‌ها به پذیرش خواسته‌های قدرت‌های بزرگ، به بخش مهمی از رفتار سیاست خارجی تبدیل شده‌است. در چنین شرایطی، حقوق بین‌الملل بیش از آنکه چارچوبی الزام‌آور برای رفتار دولت‌ها باشد، در معرض تبدیل‌شدن به ابزاری برای توجیه اقدامات سیاسی و نظامی آنها قرار گرفته است. ابزاری که قدرت‌های بزرگ هر زمان با منافع‌شان سازگار باشد به آن استناد می‌کنند و هر زمان محدودیتی در برابر خواسته‌هایشان ایجاد کند، از کنار آن عبور می‌کنند. در این میان، سیاست خارجی دونالد ترامپ و رویکرد او به استفاده از قدرت نظامی، نقش مهمی در تشدید این روند داشته‌است. ترامپ از ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، برخلاف وعده‌های انتخاباتی درباره پرهیز از درگیری‌های خارجی و اولویت دادن به منافع داخلی امریکا، دامنه استفاده از نیروی نظامی این کشور در خارج از مرز‌ها را گسترش داده است. حملات نظامی در کشور‌های مختلف، عملیات در ونزوئلا و مهم‌تر از همه، ورود مستقیم امریکا به جنگ با ایران، نشانه‌هایی از سیاست خارجی‌ای هستند که در آن استفاده از قدرت سخت جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده است. مسئله فقط تصمیم یک رئیس‌جمهور برای آغاز یا گسترش یک جنگ نیست، بلکه پیامد چنین تصمیم‌هایی برای اعتبار قواعدی است که قرار بود استفاده از زور را به استثنایی محدود و قابل نظارت تبدیل کنند.

جنگ به عنوان ابزار

جنگ ایران یکی از مهم‌ترین آزمون‌های نظم حقوقی بین‌المللی در دوره جدید است. حملات امریکا و اسرائیل به ایران، منطقه را وارد بحرانی گسترده کرد که پیامد‌های آن به مرز‌های دو کشور محدود نماند و امنیت خلیج‌فارس، تجارت جهانی، بازار انرژی و روابط قدرت‌های بزرگ را تحت‌تأثیر قرار داد. اکنون پرسش بنیادین همچنان پابرجاست که حدود حقوقی توسل به زور علیه یک کشور مستقل کجاست و چه نهادی می‌تواند درباره رعایت این حدود داوری کند؟ منشور ملل متحد در ماده ۲، بند ۴، دولت‌ها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور‌ها منع می‌کند. دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه، مطابق ماده ۵۱ و اقدام نظامی با مجوز شورای امنیت، از استثنا‌های اصلی این قاعده هستند. بنابراین، صرف برخورداری از توان نظامی یا طرح نگرانی‌های امنیتی، به خودی خود مجوزی نامحدود برای آغاز جنگ ایجاد نمی‌کند. دولت‌ها می‌توانند درباره تهدید‌های امنیتی خود استدلال کنند، اما این استدلال‌ها جایگزین الزامات حقوقی و سازوکار‌های بین‌المللی نمی‌شوند. دولت ترامپ در توجیه اقدامات نظامی خود به امنیت امریکا، دفاع از نیرو‌های این کشور و حفاظت از متحدان منطقه‌ای استناد کرده است. اما همینجا مسئله اصلی شکل می‌گیرد. اگر هر قدرتی بتواند با تعریف یک تهدید امنیتی و تشخیص یک‌جانبه ضرورت اقدام نظامی، خود را از محدودیت‌های حقوق بین‌الملل مستثنا کند، چه چیزی از اصل منع توسل به زور باقی خواهد ماند؟ در چنین وضعیتی، مرز میان دفاع مشروع و استفاده یک‌جانبه از قدرت بیش از پیش مبهم می‌شود و هر دولتی می‌تواند تفسیر خود از امنیت را مبنای اقدام نظامی قرار دهد.

این مسئله به جنگ ایران محدود نیست. عملیات نظامی امریکا در ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهور این کشور، حملات در یمن و دیگر مناطق و عملیات نظامی علیه شناور‌های مظنون به قاچاق مواد‌مخدر در آب‌های بین‌المللی، همگی پرسش‌هایی درباره حدود صلاحیت دولت‌ها و اعتبار قواعد بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. در واقع، آنچه اهمیت دارد عادی‌شدن این تصور است که قدرت‌های بزرگ می‌توانند بدون طی‌کردن سازوکار‌های جمعی و بین‌المللی، درباره زمان، مکان و حدود استفاده از زور تصمیم بگیرند.

بحران حقوق یا بحران اراده؟

یکی از تناقض‌های بنیادین وضعیت کنونی آن است که جهان از نظر حقوقی با کمبود قواعد مواجه نیست، اما از نظر سیاسی با کمبود اراده برای اجرای آنها روبه‌روست. منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو، قواعد حقوق بشردوستانه و مجموعه گسترده‌ای از معاهدات بین‌المللی همچنان وجود دارند. مسئله این است که اجرای این قواعد به شدت تحت تأثیر موازنه قدرت و رقابت‌های سیاسی قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل، که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، در بسیاری از بحران‌های مهم به دلیل اختلاف میان اعضای دائم و استفاده از حق وتو، از انجام وظایف خود بازمانده است. در چنین شرایطی، یک معیار دوگانه خطرناک در حال شکل‌گیری است. رفتار یک دولت بسته به جایگاه آن در نظام قدرت، با واکنش‌های متفاوتی مواجه می‌شود. نقض حاکمیت ملی و استفاده از زور، اگر از سوی یک رقیب ژئوپلیتیکی صورت گیرد، با محکومیت گسترده همراه می‌شود، اما هنگامی که پای یک متحد یا قدرت بزرگ در میان باشد، همان قواعد گاهی با تفسیر‌های متفاوت و ملاحظات سیاسی مواجه می‌شوند.

تحولات اخیر در داخل امریکا نیز نشان می‌دهد؛ مسئله استفاده از زور، یک اختلاف در سیاست خارجی نیست. در ۱۹نوامبر، سنای امریکا قطعنامه‌ای را که می‌توانست اختیارات ترامپ برای ادامه جنگ با ایران را محدود کند، رد کرد. این اتفاق بار دیگر بحث درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور و نقش کنگره در تصمیم‌گیری‌های جنگی را به مرکز توجه بازگرداند. وقتی حتی سازوکار‌های نظارتی داخلی نیز در مهار تصمیم‌های نظامی دولت با محدودیت مواجه می‌شوند، پرسش درباره امکان نظارت و پاسخ‌گویی در سطح بین‌المللی جدی‌تر خواهد شد. با این حال، مشکل عمیق‌تر، ساختاری است. نظمی که اجرای قواعد آن تاحد زیادی به اراده همان قدرت‌هایی وابسته است که بیشترین توانایی را برای نقض آنها دارند. حقوق بین‌الملل بدون سازوکار‌های مؤثر پاسخ‌گویی و بدون اراده سیاسی برای اجرای برابر قواعد، در معرض تبدیل‌شدن به مجموعه‌ای از تعهدات انتخابی قرار می‌گیرد. در نهایت، چنین جهانی بیش از آنکه به سمت ثبات حرکت کند، به سوی رقابت بی‌مهار، افزایش هزینه‌های امنیتی و عادی شدن جنگ به عنوان ابزار سیاست خارجی پیش خواهد رفت. مهم‌ترین خطر سیاست خارجی ترامپ نیز همین است. عادی‌سازی این تصور که قدرت، خود می‌تواند مبنای مشروعیت قرار‌گیرد. در این صورت، جهان نه به نظمی چندقطبی و متوازن، بلکه به عرصه‌ای تبدیل خواهد شد که در آن هر قدرتی می‌کوشد قواعد متناسب با توانایی و منافع خود را تحمیل کند. حقوق بین‌الملل قرار نبود قدرت را از جهان حذف کند، قرار بود برای اعمال آن محدودیت ایجاد کند. اگر این محدودیت‌ها از میان بروند، آنچه باقی می‌ماند نه آزادی بیشتر دولت‌ها، بلکه ناامنی بیشتر برای همه خواهد بود. مسئله امروز جهان، انتخاب میان قدرت و قانون نیست. بلکه این است که آیا قدرت همچنان حاضر است در چارچوب قانون عمل کند یا قرار است قانون، تنها تا زمانی معتبر باشد که مانعی برسر راه قدرت ایجاد نکند؟