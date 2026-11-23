جوان آنلاین: در ادبیات کلاسیک روابط بین‌الملل، دیپلماسی ابزاری برای مدیریت اختلافات، کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق‌هایی است که بتوانند منافع متعارض دولت‌ها را در چارچوبی قابل قبول تنظیم کنند. اما در سیاست خارجی ترامپ، دیپلماسی بیش از گذشته به عرصه‌ای برای چانه‌زنی، امتیازگیری و بازتعریف موازنه قدرت تبدیل شده است. در این رویکرد، توافق نه پایان یک اختلاف، بلکه ابزاری برای تثبیت دستاورد‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. ترامپ از صلح سخن می‌گوید، برای پایان دادن به جنگ‌ها اعلام آمادگی می‌کند و خود را مذاکره‌کننده‌ای معرفی می‌کند که می‌تواند اختلافات پیچیده بین‌المللی را با یک توافق حل‌وفصل کند. اما پرسش اینجاست که این صلح تا چه اندازه به معنای حل پایدار منازعات است و تاچه اندازه به بازتعریف یکجانبه منافع امریکا و تثبیت برتری این کشور در مناسبات جهانی مربوط می‌شود؟ آنچه در سیاست خارجی ترامپ اهمیت دارد، تغییر در منطق تنظیم روابط خارجی است. در این چارچوب، متحدان و رقبای امریکا بیش از آنکه در قالب تعهدات بلندمدت، ارزش‌های مشترک یا ترتیبات نهادی تعریف شوند، طرف‌های یک معامله هستند که باید بر اساس میزان سود و زیان، امتیازاتی که می‌دهند و منافعی که برای واشینگتن ایجاد می‌کنند، ارزیابی شوند. این نگاه، دیپلماسی را از فرایندی برای مدیریت روابط پیچیده بین‌المللی به ابزاری برای دستیابی به دستاورد‌های ملموس و کوتاه‌مدت تبدیل می‌کند. در چنین برداشتی، حتی صلح نیز از منطق معامله مستثنا نیست. پایان‌دادن به یک جنگ زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بتواند هزینه‌های امریکا را کاهش دهد، منابع بیشتری در اختیار این کشور قرار دهد، متحدان را به پذیرش مسئولیت‌های بیشتر وادار کند یا موقعیت واشینگتن را در رقابت با قدرت‌های دیگر تقویت کند. مسئله اصلی این است که پس از توقف جنگ، چه کسی امتیاز بیشتری به دست می‌آورد، چه کسی هزینه توافق را می‌پردازد و چه کسی قواعد نظم جدید را تعیین می‌کند.

تحولات اخیر درباره جنگ اوکراین نمونه مناسبی برای فهم این رویکرد است. دیدار ترامپ با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در چین و تلاش هم‌زمان واشینگتن برای پیشبرد مذاکرات پایان جنگ، نشان می‌دهد، دولت امریکا همچنان به دیپلماسی مستقیم رهبران و توافق‌های سطح بالا به عنوان ابزار اصلی مدیریت بحران‌ها متکی است. ترامپ پس از دیدار با پوتین اعلام کرد که رئیس‌جمهور روسیه خواهان پایان جنگ است و از رهبران اروپایی نیز خواست برای پیشبرد توافق با مسکو وارد گفت‌و‌گو شوند. این تحولات از یک جهت قابل توجه‌اند. جنگی که امنیت اروپا را به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست بین‌الملل تبدیل کرد، اکنون بیش از گذشته در چارچوب چانه‌زنی میان قدرت‌های بزرگ دنبال می‌شود.

معامله جایگزین راهبرد

در خاورمیانه، دیپلماسی معامله‌محور دولت ترامپ ابعاد اقتصادی و امنیتی آشکارتری پیدا کرده است. واشینگتن در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از توافق‌های دوجانبه را در حوزه تجارت، انرژی، تسلیحات، فناوری و همکاری هسته‌ای دنبال کرده است. از توافق‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه تا فروش تسلیحات پیشرفته و گسترش همکاری‌های فناوری با عربستان و امارات، به نظر می‌رسد دولت امریکا درحال تبدیل روابط سیاسی و امنیتی به شبکه‌ای از مبادلات اقتصادی و راهبردی است که در نهایت باید منافع امریکا را تأمین کند این توافق‌ها در نگاه نخست ممکن است نشانه‌ای از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای باشند، اما مسئله این است که آیا این مجموعه از معاملات در خدمت شکل‌دادن به یک نظم باثبات منطقه‌ای قرار دارد یا مجموعه‌ای از توافق‌های جداگانه است که هرکدام منافع کوتاه‌مدت یک طرف را تأمین می‌کنند؟ وقتی امریکا به طور هم‌زمان همکاری‌های تسلیحاتی و امنیتی خود را با دولت‌هایی گسترش می‌دهد که در برخی حوزه‌ها رقیب یکدیگرند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واشینگتن از یک راهبرد منسجم برای ثبات منطقه‌ای پیروی می‌کند یا اولویت اصلی آن افزایش وابستگی امنیتی و اقتصادی شرکای منطقه‌ای به امریکاست. چنین رویکردی ممکن است در کوتاه‌مدت برای صنایع دفاعی و شرکت‌های امریکایی دستاورد‌های اقتصادی ایجاد کند و موقعیت واشینگتن را در بازار‌های منطقه‌ای تقویت کند، اما به کاهش رقابت‌های امنیتی منجر نمی‌شود. حتی ممکن است افزایش دسترسی بازیگران مختلف به تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته، بدون ایجاد سازوکار‌های اعتمادساز و ترتیبات امنیتی مشترک به تشدید رقابت‌های منطقه‌ای بینجامد.

موضوع ایران نیز یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تناقض میان دیپلماسی و منطق فشار در سیاست خارجی ترامپ است. دولت امریکا از یک سو از آمادگی برای توافق سخن می‌گوید و از سوی دیگر، تهدید نظامی و فشار اقتصادی را به عنوان ابزار‌های اصلی وادار کردن تهران به پذیرش خواسته‌های خود حفظ می‌کند. گزارش اخیر اکسیوس درباره انتخاب گزینه تشدید فشار اقتصادی به جای ازسرگیری فوری جنگ یا توافق با ایران، نشان می‌دهد، فشار همچنان جایگاه محوری در محاسبات واشینگتن دارد. در چنین شرایطی، مرز میان مذاکره برای دستیابی به توافق و استفاده از مذاکره به عنوان ابزاری برای تحمیل شروط حداکثری، به مسئله‌ای اساسی تبدیل می‌شود. مذاکره زمانی معنا پیدا می‌کند که طرفین امکان طرح مطالبات، ارائه امتیاز و رسیدن به نقطه‌ای از مصالحه متقابل را داشته باشند. اگر یک طرف از ابتدا خواهان پذیرش کامل خواسته‌های خود باشد و طرف دیگر تنها با انتخاب میان تسلیم یا تحمل فشار مواجه شود، نمی‌توان آن را مذاکره‌ای متوازن برای حل اختلاف دانست. در چنین وضعیتی، دیپلماسی به امتداد سیاست فشار تبدیل می‌شود و اعتماد لازم برای دستیابی به توافقی پایدار شکل نمی‌گیرد. تجربه جنگ ایران و امریکا نیز نشان داده است که ترکیب تهدید نظامی و مطالبات حداکثری، به تسلیم طرف مقابل منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند مسیر رسیدن به توافق را دشوارتر کند.

معامله صلح

دولت‌های پیشین امریکا نیز از فشار اقتصادی، تهدید نظامی، مشوق‌های مالی و مذاکرات دوجانبه برای پیشبرد منافع خود استفاده کرده‌اند. حتی بسیاری از توافق‌های مهم تاریخی از جمله توافق‌های کنترل تسلیحات و ترتیبات امنیتی، بر اساس نوعی بده‌بستان میان قدرت‌های بزرگ شکل گرفته‌اند. تفاوت رویکرد ترامپ را باید در برجسته‌شدن منطق معامله به عنوان چارچوب غالب سیاست خارجی، شخصی شدن فرایند تصمیم‌گیری و کاهش اهمیت نهاد‌ها و تعهدات بلندمدت جست‌و‌جو کرد. در این رویکرد، توافق بیش از آنکه محصول یک فرایند نهادی و چندجانبه باشد، به توانایی رهبران در چانه‌زنی و دستیابی به امتیازات قابل عرضه در عرصه داخلی وابسته است. به همین دلیل، اعلام توافق و نمایش موفقیت سیاسی آن ممکن است بر جزئیات اجرایی، تضمین‌های بلندمدت و حتی حل ریشه‌ای اختلافات اولویت پیدا کند. اما توافقی که بیش از اندازه به اراده و اعتبار سیاسی یک رئیس‌جمهور وابسته باشد با تغییر شرایط سیاسی یا کاهش انگیزه طرفین ممکن است به سرعت اعتبار خود را از دست بدهد. این تغییر پیامد‌های مهمی برای نظم بین‌المللی دارد. اگر روابط خارجی کشور‌ها به مجموعه‌ای از معاملات کوتاه‌مدت تبدیل شود، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری که از الزامات همکاری بین‌المللی هستند، تضعیف خواهند شد. متحدان نمی‌توانند مطمئن باشند که تعهدات امنیتی امریکا در شرایط جدید همچنان معتبر باقی می‌مانند و رقبا نیز ممکن است هر مذاکره‌ای را مقدمه‌ای برای فشار بیشتر تلقی کنند. در چنین فضایی، کشور‌ها بیش از پیش به دنبال افزایش توان بازدارندگی و کاهش وابستگی خود خواهند بود. روندی که می‌تواند به جای کاهش تنش‌ها، رقابت تسلیحاتی و نااطمینانی را تشدید کند. ترامپ شاید بتواند با سبک معامله‌محور خود توافق‌هایی سریع و پرسر‌وصدا به دست آورد، اما مسئله اصلی سیاست خارجی امریکا همچنان پابرجاست: آیا این توافق‌ها قادرند نظمی باثبات‌تر ایجاد کنند یا به بازتولید روابطی نابرابر منجر می‌شوند که در آن امریکا می‌خواهد بیشترین امتیاز را با کمترین تعهد به دست آورد؟ دیپلماسی زمانی به صلح منتهی می‌شود که طرفین توافق، نه فقط در لحظه امضای آن، بلکه در آینده نیز دلیلی برای پایبندی به آن داشته باشند.