جوان آنلاین: دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت دولتی و سلاح‌های هسته‌ای؛ جنبه‌های حقوقی بین‌المللی تأمین امنیت ملی» که در مجله حقوق بین‌الملل مسکو منتشر شده، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره حق استفاده از سلاح هسته‌ای، برنامه هسته‌ای ایران و نظام منع گسترش این تسلیحات پرداخته است.

مدودف با اشاره به دکترین هسته‌ای روسیه گفت مسکو در برخی شرایط نه‌تنها حق، بلکه ممکن است موظف به استفاده از سلاح هسته‌ای برای تأمین امنیت ملی خود باشد. او هشدار داد کی‌یف و متحدانش نباید تصور کنند روسیه در برابر تهدیدهای جدی از این گزینه استفاده نخواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد اوکراین و کشورهای عضو ناتو در مواردی شرایطی ایجاد کرده‌اند که مسکو امکان حمله هسته‌ای را بررسی می‌کند؛ با این حال، تصمیم‌گیری در این زمینه به ارزیابی همه عوامل و تناسب میان خسارت واردشده و پاسخ احتمالی بستگی دارد.

مدودف در بخش مربوط به ایران، برنامه هسته‌ای این کشور را صلح‌آمیز توصیف کرد و گفت تهران برای مذاکره آمادگی نشان داده و از دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کرده است. او همچنین تأکید کرد ایران حتی در شرایط تهدید مستقیم به حمله هسته‌ای و تجاوز نظامی، از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج نشده است.

معاون شورای امنیت روسیه اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را فاقد مبنای حقوقی بین‌المللی دانست و آنها را تبعیض‌آمیز توصیف کرد. او همچنین از استانداردهای دوگانه غرب در قبال برنامه هسته‌ای ایران و زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

مدودف در بخش دیگری از مقاله اعلام کرد تلاش برای متوقف کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا کشورها با تکیه بر حق دفاع از خود و حفظ بقا، به‌دنبال برخورداری از چتر هسته‌ای خواهند بود.