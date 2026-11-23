یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گفت نشست سران روسیه، چین و آمریکا در شنژن نشان داد که جهان چندقطبی به واقعیتی تثبیت‌شده در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده است.

جوان آنلاین: آلکسی دروبینین، مدیر اداره برنامه‌ریزی سیاست خارجی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد نشست سران روسیه، چین و آمریکا نشان می‌دهد که جهان چندقطبی دیگر صرفاً یک چشم‌انداز سیاسی نیست، بلکه به واقعیتی عینی در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت نشست سه‌جانبه رهبران سه قدرت بزرگ جهان اظهار داشت که برگزاری چنین نشستی، بازتاب‌دهنده تحولات ساختاری در نظام بین‌الملل و شکل‌گیری نظمی جدید بر پایه حضور و نقش‌آفرینی چندین مرکز قدرت است.

این مقام وزارت امور خارجه روسیه همچنین بر اهمیت تعامل میان قدرت‌های بزرگ در شرایط تحولات ژئوپلیتیکی جهان تأکید کرد.

روسیه طی سال‌های اخیر بارها بر ضرورت شکل‌گیری نظم چندقطبی در جهان و پایان دادن به سلطه یک‌جانبه آمریکا بر مناسبات بین‌المللی تأکید کرده است. مسکو، چین، هند و دیگر قدرت‌های نوظهور را از مراکز تأثیرگذار در نظم بین‌المللی جدید می‌داند.

نشست سه‌جانبه سران روسیه، چین و آمریکا در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۸ آبان ۱۴۰۵) در شهر شنژن چین برگزار شد. ولادیمیر پوتین، شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ در این نشست درباره مسائل بین‌المللی، امنیت راهبردی و همکاری‌های اقتصادی گفت‌وگو کردند. این دیدار با انتشار بیانیه مشترک همراه بود.