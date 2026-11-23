مسئول معاونت اجتماعی بسیج استان خوزستان از افتتاح ۹۵ مرکز مشاوره خانواده مهر همزمان با هفته بسیج در سراسر کشور خبر داد و گفت: آیین افتتاح ملی این مراکز چهارم آذرماه به میزبانی اهواز برگزار می‌شود و هم‌زمان ۱۸ مرکز مشاوره نیز در شهرهای مختلف استان خوزستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

جوان آنلاین: عبدالله بابااحمدیان، مسئول معاونت اجتماعی بسیج استان خوزستان، با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: چهارم آذرماه، همزمان با هفته مبارک بسیج، آیین افتتاح ملی مراکز مشاوره خانواده مهر با میزبانی استان خوزستان و حضور مسئولان استانی و مهمانان کشوری برگزار می‌شود.

وی افزود: افتتاح این مراکز گامی در راستای توسعه خدمات اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کمک به آرامش و امنیت جامعه و ارتقای نشاط و تاب‌آوری اجتماعی است.

کاهش تاب‌آوری اجتماعی در مواجهه با چالش‌های زندگی امروز

مسئول معاونت اجتماعی بسیج استان خوزستان با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش مشکلات روحی و روانی در جامعه بیان کرد: هجوم فرهنگ غرب، فشارهای اقتصادی، زندگی ماشینی، استرس‌های ناشی از شرایط زندگی، استفاده بیش از حد از فضای مجازی و آلودگی هوا، از جمله عواملی هستند که دست به دست هم داده‌اند تا میزان تاب‌آوری مردم در برابر اختلالات روحی و روانی کاهش پیدا کند.

بابااحمدیان ادامه داد: اقشار مختلف جامعه از کودکان و نوجوانان گرفته تا بزرگسالان، والدین و حتی سالمندان، ممکن است با مسائل و مشکلات روحی و روانی مواجه شوند که این موضوع چالش‌های مختلفی را برای کانون اصلی جامعه، یعنی خانواده، به وجود آورده است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش گستره فعالیت‌های مشاوره‌ای تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اقتضائات زندگی ماشینی، لازم است خدمات مشاوره‌ای توسعه پیدا کند تا بتوانیم از این مسیر زمینه آرامش بیشتر مردم را فراهم کنیم.

افتتاح ۱۸ مرکز مشاوره خانواده مهر در خوزستان

مسئول معاونت اجتماعی بسیج استان خوزستان با اشاره به میزبانی اهواز از آیین افتتاح ملی این مراکز گفت: استان خوزستان و شهر اهواز این افتخار را دارند که چهارم آذرماه میزبان این رویداد بزرگ کشوری باشند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌زمان با افتتاح مراکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور، ۱۸ مرکز نیز در شهرهای مختلف استان خوزستان افتتاح می‌شوند و به خانواده بزرگ مراکز مشاوره مهر کشور می‌پیوندند.

بابااحمدیان ابراز امیدواری کرد: با این اقدام در مجموعه معاونت اجتماعی و حوزه کنشگری اجتماعی بسیج، گام بزرگی در زمینه توسعه خدمات مشاوره‌ای و مقابله با آسیب‌های اجتماعی برداشته شود.

پیشگیری از طلاق و اعتیاد با توسعه خدمات مشاوره‌ای

وی با تشریح اهداف و مأموریت‌های مراکز مشاوره خانواده مهر اظهار کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد، آگاهی‌بخشی به مردم و پیشگیری از اختلافات خانوادگی و مشکلات میان زوجین از جمله محورهایی است که در این مراکز دنبال می‌شود.

مسئول معاونت اجتماعی بسیج استان خوزستان افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج، مشاوره‌های تحصیلی، خدمات مشاوره‌ای ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین مشاوره‌های شغلی از جمله برنامه‌هایی است که در این مراکز مورد توجه قرار دارد.

بابااحمدیان در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که با توسعه خدمات مشاوره‌ای، دغدغه‌های مردم را کاهش دهیم، زمینه آرامش روانی بیشتر خانواده‌ها را فراهم کنیم و در نهایت به ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کنیم.