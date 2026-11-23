معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین از برگزاری این مراسم همزمان با هفته بسیج و در آستانه میلاد حضرت زهرا (س)، از چهارم تا نهم آذرماه در سراسر کشور خبر داد.

جوان آنلاین:معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در راستای فرهنگ‌سازی و ترویج سنت حسنه ازدواج آسان و بهنگام، همزمان با هفته مبارک بسیج و در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم ازدواج گروهی ۲ هزار زوج را در سراسر کشور برگزار می‌کند.

این مراسم از چهارشنبه چهارم آذرماه تا نهم آذرماه، همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، در میادین اصلی شهرها و تجمعات مردمی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، زوج‌هایی که در سال جاری عقد کرده‌اند اما تاکنون مراسم ازدواج نداشته‌اند و همچنین زوج‌هایی که مراحل پیش از عقد خود را طی کرده‌اند اما خطبه عقد آنان جاری نشده است، می‌توانند در قالب پویش سراسری «مهر ماندگار» در این رویداد شرکت کنند.

بر اساس اعلام معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، ملاک ثبت تاریخ عقد برای حضور در این مراسم، بازه زمانی اول فروردین‌ماه تا آذرماه سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

برگزاری مراسم در میادین اصلی شهرها

مراسم عقد و ازدواج زوج‌ها در میادین اصلی شهرها و با هماهنگی مسئولان استانی برگزار می‌شود. در این برنامه، از ظرفیت روحانیون و نمایندگان ولی‌فقیه برای جاری کردن خطبه عقد، همچنین حضور مداحان و گروه‌های سرود با محوریت مناسبت‌های هفته بسیج و میلاد حضرت زهرا(س) استفاده خواهد شد.

فضاسازی و تبلیغات متناسب با این رویداد پیش و حین برگزاری مراسم، جلب مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای استانی و کشوری، مستندسازی تلویزیونی و پخش برنامه از شبکه‌های استانی صداوسیما و همچنین پوشش خبری توسط خبرگزاری‌های استانی، از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این برنامه ملی است.

توجه به آیین‌های ایرانی ـ اسلامی در جشن ازدواج

در برگزاری این مراسم، بهره‌گیری از آیین‌های ایرانی ـ اسلامی، مولودی‌خوانی و اشعار متناسب با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) مورد توجه قرار گرفته است تا این رویداد در فضایی معنوی و همراه با نشاط اجتماعی برگزار شود.

همچنین برای تأمین امنیت مراسم، از ظرفیت نیروهای داوطلب استفاده خواهد شد و به‌منظور مدیریت ترافیک، تسهیل عبور و مرور و پیشگیری از بروز مشکلات ترافیکی، هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور صورت می‌گیرد.

ترویج ازدواج آسان در دستور کار بسیج

این اقدام در راستای منویات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تسهیل ازدواج جوانان و با هدف فرهنگ‌سازی، ترویج ازدواج ساده، آسان و معنوی در جامعه اجرا می‌شود.

معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با برگزاری این مراسم گروهی و راه‌اندازی پویش سراسری «مهر ماندگار» در نظر دارد ضمن فراهم کردن زمینه ازدواج آسان برای جوانان، سنت حسنه ازدواج بهنگام را در جامعه ترویج کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای فرهنگی، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ تشکیل خانواده باشد.