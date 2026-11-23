وزارت اطلاعات از انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تجزیه‌طلب با دستگیری ۲۷ تروریست و ۶ قاچاقچی و کشف ۲۵۳ قبضه سلاح و یک دستگاه استارلینک در استان آذربایجان‌غربی خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه مقابله سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات با تحرکات مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای انجام اقدامات تروریستی در کشور، با مجاهدت‌های خاموش دلاورمردان جان بر کف اداره‌کل اطلاعات آذربایجان غربی و بهره گیری از گزارش‌ها و مساعدت‌های موثر مردمی، اعضای چهار هسته مسلح گروهک تجزیه‌طلب که در راستای طرح صهیونیستی و آمریکائی، در حال سازماندهی برای اقدامات تروریستی و ناامنی در داخل کشور بودند، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته و تمامی ۲۷ تروریست عضو این هسته‌ها شناسایی و دستگیر شدند.

این اطلاعیه می افزاید: از این هسته‌های تروریستی ۵۲ قبضه سلاح کلاشینکف، ۹۴ تیغه خشاب به همراه یک دستگاه استارلینک کشف و ضبط گردید.

بر اساس این اطلاعیه، هسته‌های منهدم شده، دارای بخش‌های پنج‌گانه‌ی جاسوسی، عملیاتی، تبلیغاتی، پشتیبانی و مالی بوده‌ که ضمن انتقال سلاح از مناطق مرزی، در انتقال استارلینک به شهرهای داخل کشور برای کمک به دشمن متجاوز آمریکایی صهیونیستی نیز شرکت داشته‌اند.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین ۶ عضو سه تیم قاچاق سلاح و مهمات از کشورهای همسایه برای عملیات‌های تروریستی و جنگ شهری، هنگام ورود به کشور شناسایی و دستگیر شدند. یکی از این افراد، تبعه کشور خارجی می‌باشد. از این تیم‌های قاچاق سلاح، تعداد ۲۰۱ قبضه سلاح کلت کمری و سلاح شورشی به همراه یک‌صد خشاب اضافه کلت کشف و ضبط گردید.

این اطلاعیه می افزاید: در پایان ضمن تشکر مجدد از هموطنان گرامی برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایرانی بله، ایتا، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.