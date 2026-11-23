جوان آنلاین: وبگاه «پولیتیکو» در گزارشی به بن‌بست سیاسی حزب جمهوری‌خواه پس از شکست‌های این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای پرداخته و نوشت که رهبران جمهوری‌خواه با معادله‌ای دشوار روبه‌رو هستند و نمی دانند چگونه باید جایگاه حزب را احیا کرده و خود را برای دوران پس از دونالد ترامپ آماده سازند.

این وب‌سایت در گزارشی به قلم اندرو هاوارد و آرون بیلیش، از افزایش شکاف میان چهره‌های جمهوری‌خواه پرده برداشته است؛ برخی معتقدند زمان آن رسیده که حضور ترامپ در عرصه حزبی محدود شود، در حالی که گروهی دیگر می‌دانند عبور از او یا مخالفت با خواسته‌هایش همچنان بسیار دشوار است.

آینده نقش ترامپ در حزب جمهوری‌خواه

پولیتیکو می افزاید که نتایج انتخابات اخیر، به‌ ویژه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸، بار دیگر بحث درباره نوع نقشی را که ترامپ باید در مرحله آینده ایفا کند، در داخل حزب جمهوری‌خواه گشوده است؛ برخی جمهوری‌خواهان ترجیح می‌دهند رئیس‌جمهور به چهره‌ای مرجع تبدیل شود که به رهبران نسل جدید مشاوره می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند نفوذ ترامپ ممکن است در قالب یک «پدرخوانده» ادامه یابد و وی انتخاب‌ها و تصمیم‌های خود را به حزب تحمیل کند و از پشت صحنه مسیر آن را هدایت نماید. در چنین شرایطی، آینده جمهوری‌خواهان همچنان به اراده سیاسی ترامپ وابسته خواهد ماند.

کاهش میزان محبوبیت ترامپ

این گزارش با استناد به نظرسنجی‌ها، از کاهش قابل توجه محبوبیت ترامپ سخن می‌گوید؛ به‌گونه‌ای که میزان محبوبیت عمومی او به ۳۲ درصد رسیده، در حالی که این میزان در میان جمهوری‌خواهان ۷۰ درصد است. همچنین ۵۶ درصد از رأی‌دهندگانی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده بودند، معتقدند حزب جمهوری‌خواه باید از او فاصله بگیرد.

پولیتیکو شرایط منفی سیاسی پیش روی جمهوری‌خواهان را صرفاً به شخصیت ترامپ نسبت نمی‌دهد، بلکه آن را در چارچوب گسترده‌تری از عوامل اقتصادی و سیاسی بررسی می‌کند. این عوامل شامل وضعیت معیشتی مردم و مسائل سیاست خارجی، به‌ویژه جنگ در ایران، است؛ موضوعاتی که شرایط حزب را پیچیده‌تر کرده و توانایی آن را برای ارائه تصویری سیاسی متقاعد کننده به رأی‌دهندگان کاهش داده‌اند.

جمهوری‌خواهان گرفتار معادله‌ای حل‌ نشده

پولیتیکو با اشاره به تناقض اساسی پیش روی حزب جمهوری‌خواه می افزاید که جمهوری‌خواهان می‌دانند که ادامه وابستگی به ترامپ ممکن است توانایی آنها را برای نوسازی گفتمان سیاسی و بازگرداندن بخشی از رأی‌دهندگان محدود کند؛ اما در عین حال، هنوز جایگزینی ندارند که بتواند با او رقابت کند یا خلأ احتمالی ناشی از کنار رفتنش را پر کند.

پولیتیکو تصویری از حزب جمهوری‌خواه ارائه می‌دهد که میان تمایل فزاینده برای رهایی از سلطه ترامپ و این واقعیت که کنار گذاشتن نفوذ او به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، گرفتار شده است.

در میان این دو احتمال، جمهوری‌خواهان همچنان در معادله‌ای گرفتار هستند که قادر به حل‌وفصل آن نیستند. آینده حزب نیز به توانایی آن برای ایجاد توازن میان میراث انتخاباتی ترامپ و نفوذ شخصی او از یک سو، و نیاز به نوسازی و بازگرداندن اعتماد رأی‌دهندگان از سوی دیگر، بستگی دارد.