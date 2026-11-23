یک عضو ارشد طالبان اعلام کرد که ۲۰ سال اشغالگری آمریکا در افغانستان، بالغ بر یک میلیون افغان را به کام مرگ کشاند.

جوان آنلاین: انس حقانی، از رهبران جنبش طالبان، اعلام کرد که در طول سال‌های حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، حدود یک میلیون شهروند افغان جان خود را از دست داده‌اند.

حقانی در اظهاراتی گفت که جنگ به کشته شدن شمار زیادی از افغان‌ها و آمریکایی‌ها منجر شده است.

وی اظهار داشت: در جریان جنگی که با شعار مبارزه با تروریسم آغاز شد، حدود یک میلیون انسان بی‌گناه در افغانستان جان خود را از دست دادند. جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به افغانستان حمله کرد و این اقدام به کشته شدن شمار زیادی از افغان‌ها و آمریکایی‌ها انجامید؛ اما در نهایت چه دستاوردی داشت؟

حقانی که برادر کوچک‌تر وزیر کشور افغانستان است، افزود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) امروز به مردم برچسب تروریست می‌زند.

وی ادامه داد که افغان‌ها همواره تحت تأثیر مخرب تبلیغات سیاسی و سخنرانی‌هایی قرار داشته‌اند که در آنها یک طرف بد و طرف دیگر خوب جلوه داده می‌شود.

این مقام طالبان همچنین تأکید کرد که افغانستان آماده مذاکره با تمامی کشورهاست و افزود که مردم افغانستان به‌شدت از جنگ‌ها خسته شده‌اند و دیگر تحمل ادامه آن را ندارند.

رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که این نخستین بار است که یک سخنگوی رسمی مقامات افغانستان، درباره شمار تلفات طرف افغان در درگیری مسلحانه ۲۰ ساله با آمریکا و ناتو چنین آماری را اعلام می‌کند.

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