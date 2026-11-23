جدیدترین آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد، مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری تا اول آذر ماه به طور میانگین ۴۵ درصد آب دارند.

جوان آنلاین: جدیدترین آمار وضعیت سدهای مهم کشور از اول مهر ماه تا اول آذر ماه یعنی در سال آبی جاری نشانگر این است که میزان ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله با ۴۶ درصد افزایش همراه شده است.

لازم به ذکر است که به دلیل شرایط دمایی، پاییز و شروع دیر هنگام بارش‌ها حجم موجودی مخازن از ۴۷ درصد پرشدگی سدها در ابتدای پاییز آبی جاری به ۴۵ درصد کاهش یافته و در حال حاضر سدها ۴۵ درصد آب دارد.

بر اساس این گزارش، کل ورودی به مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری ۴.۳ میلیارد متر مکعب بوده در حالی که سال گذشته در انتهای این مدت ۱.۷ میلیارد ورودی داشته‌ایم، اما به طور متوسط در این مدت ۲.۹۵ میلیارد متر مکعب آب داشتیم.

بنابراین درصد تغییرات نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۵۱ و نسبت به متوسط ۱۰ سال حدود ۴۶ درصد بوده است.

میزان کل خروجی آب از سدهای کشور در سال آبی جاری ۳.۰۵ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته، اما نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۵ درصد رشد داشته است، اما حجم آب موجودی در مخازن سدهای کشور در سال جاری آبی تاکنون ۱۶.۹۱ میلیارد متر مکعب بوده، حجم آب موجود مخازن در سال جاری ۲۳.۵۹ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته که ۱۶.۹۱ میلیارد بود ۴۰ درصد افزایش دارد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله که ۲۱.۴۱ میلیارد متر مکعب بوده ۱۰ درصد افزایش داشته است.

نکته حائز اهمیت این است که وضعیت پر شدگی مخازن سدها در سطح کشور به طور متوازن نبوده و در برخی مناطق با کمبودهای بسیار محسوس همراه است، به طور مثال سدهایی نظیر استان تهران که از نقاط پرجمعیت استان مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان، زنجان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و تامین آب شرب در شهرهای وابسته به این منابع از جمله تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان، یزد، همدان و غیره با محدودیت مواجه است و مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت جدی محسوب می‌شود .

بنابراین به منظور کاهش آثار منفی تنش آبی در بخش‌های مختلف مصرف مدیریت آب کشور مبتنی بر شرایط هر یک از آبریز استان های کشور برنامه ریزی ویژه‌ای انجام داده و هر منطقه متناسب با وضعیت عمومی منابع آب وضعیت بارش‌های سال جاری وضعیت موجودی مخازن میزان آب قابل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و غیره برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شود.

در این راستا به منظور مقابله با تنش آبی در بخش شرب ضمن انجام اقدامات سخت افزاری برای نرم‌افزاری حوزه مدیریت طرح‌های اضطراری نیز به تفکیک کلیه شهرهای دارای تنش آبی کشور استخراج شده و در حال پیگیری است که در صورت تامین منابع لازم، می‌توان از بروز هرگونه تنش و محدودیت در این بخش جلوگیری کرد.

سدهای کشور چقدر آب دارد

سد لار در شمال شرق تهران در حال حاضر ۲۲ میلیون متر مکعب آب دارد که میزان پرشدگی آن ۲ درصد و نسبت به سال گذشته ۹۸ درصد افزایش دارد، اما نسبت به میانگین ۱۰ سال ۴۷ درصد کاهش نشان دهید.

سد طالقان در استان البرز ۱۵۴ میلیون مکعب با درصد ۲۷ درصد پر و نسبت به میانگین ۱۰ سال ۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سد لتیان در حال حاضر ۲۸ میلیون متر مکعب آب ۲۷ درصد پرشدگی و نسبت به میانگین ۱۰ سال ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سد ماملو در جنوب شرق استان تهران با ۳۲ میلیون متر مکعب آب فقط ۱۲ درصد پر شدگی داشته و نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۶۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سدهایی که وضعیت قرمز دارند، شامل سد دوستی در خراسان رضوی که با ۱۲ میلیون متر مکعب آب، فقط یک درصد پرشدگی داشته و ۹۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سد طرق همچنین دارا بودن یک میلیون متر مکعب فقط ۲ درصد پرشدگی داشته و ۹۲ درصد نسبت به ۱۰ سال کاهش داشته است.

سد بازو در خراسان شمالی با دارا بودن ۳ میلیون متر مکعب فقط ۴ درصد پرشدگی داشته و نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۷۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سد کینه ورس در استان زنجان بودن سه میلیون متر مکعب ۱۸ درصد پر شدگی داشته و ۷۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سدهای مناسب شامل سد خداآفرین در آذربایجان شرقی با دارابودن ۶۲۷ میلیون متر مکعب ۱۴۷ درصد افزایش نسبت به ۱۰ سال نشان می‌دهد.

سد بیدواز در خراسان شمالی با ۷ میلیون متر مکعب درصد افزایش دارد.

سد وشمگیر، گلستان و بوستان در استان گلستان با دارا بودن ۴۶ میلیون متر مکعب نسبت به میانگین ۱۰ سال ۲۳۶ درصد افزایش دارد.

سد کهیر در استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن ۲۳۶ میلیون متر مکعب ۱۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و سد سفید رود در گیلان و دارا بودن ۴۴ میلیون متر مکعب ۲۱ درصد از مخزن آن پر بوده و نسبت به ۱۰ ساله ۸۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به هر حال با توجه به منابع آبی موجود لازم است همه بخش‌ها از جمله خانگی کشاورزی صنعت و سایر بخش‌ها حداکثر مدیریت صرفه‌جویی را به خرج دهند و از هدر رفت آب جلوگیری کند.

همچنین صنایع پر آب طبق قانون برنامه هفتم باید آب مورد نیاز خود را به جای اینکه از منابع زیرزمینی تامین کنند، از آبهای نامتعارف یعنی پساب تصفیه شده یا آب تصفیه شده دریا استفاده کند تا فشاری به منابع زیرزمینی آب وارد نشود.