جوان آنلاین: مهدی قمی، در توضیح وضعیت پروژه ساماندهی و حفظ حریم تئاتر شهر، اظهار کرد: اجرای این پروژه به دستور شهردار تهران و با هدف حفظ حریم این مجموعه فرهنگی آغاز شد و حدود سه سال به طول انجامید. در حال حاضر عملیات اجرایی در چهار ضلع مجموعه به اتمام رسیده و از چهار در ورودی پیش‌بینی‌شده نیز دو در نصب شده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه دو درِ دیگر هنوز نصب نشده‌اند، افزود: تمامی حفاظ‌های کارگاهی اطراف حریم تئاتر شهر جمع‌آوری شده و تنها در مقابل چهار ورودی مجموعه، بخش‌هایی از حفاظ‌ها باقی مانده است که با تکمیل عملیات نصب درها، این موارد نیز جمع‌آوری خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم نصب دو درِ باقی‌مانده طی ماه آینده انجام شود.

شهردار منطقه ۱۱ تهران درباره فیلم منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی که در آن تصاویری از حصارکشی و ایجاد سد معبر در پیاده‌رو مجاور تئاتر شهر دیده می‌شود، توضیح داد: فیلمی که اخیراً در فضای مجازی بازنشر شده، مربوط به سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳ است و وضعیت کارگاه و حفاظ‌های اجرایی پروژه در آن مقطع را نشان می‌دهد؛ در حالی که وضعیت فعلی مجموعه با تصاویر منتشر شده متفاوت و هم حفاظ ها و هم حریم برداشته شده است.

قمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر حفاظ‌های کارگاهی از اطراف حریم برداشته شده است، تصریح کرد: در ضلع شرقی خیابان حضرت ولی‌عصر(عج) و در مجاورت مجموعه تئاتر شهر، در شرایط فعلی هیچ‌گونه سد معبری وجود ندارد. البته برخی آشفتگی‌ها و موارد باقی‌مانده مربوط به کارگاه و عملیات اجرایی داخل مجموعه تئاتر شهر برای دو در باقی است که تا یک الی دو ماه آینده تمام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه شهرداری منطقه ۱۱ برای ساماندهی دست‌فروشان و رفع سد معبر در محدوده این منطقه گفت: طرح ساماندهی دست‌فروشان بر اساس برنامه‌ای که در شهرداری تهران به تصویب رسیده و ابلاغ شده، حدود یک هفته است که در حال اجراست.

شهردار منطقه ۱۱ تهران ادامه داد: این طرح از محدوده چهارراه حضرت ولی‌عصر(عج) و خیابان جمهوری آغاز شده و علاوه بر این محدوده، نقاط دیگری از منطقه ۱۱ از جمله خیابان جوادیان، محله قلمستان و خیابان اسکندری را نیز در بر می‌گیرد.

قمی با اشاره به برخورد با سایر مصادیق سد معبر در معابر عمومی منطقه ۱۱ تهران، اظهار کرد: در این طرح، علاوه بر ساماندهی دست‌فروشان، با مغازه‌هایی که اقدام به عرضه و فروش موتورسیکلت در پیاده‌رو می‌کنند و همچنین افرادی که خودروهای خود را در پیاده‌رو پارک می‌کنند نیز برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای این اقدامات در پی درخواست‌ها و مطالبات شهروندان در دستور کار قرار گرفته است، افزود: این موضوع هم در جریان دیدارهای مردمی در منطقه ۱۱ مطرح شده و هم شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران شکایت‌ها و درخواست‌های خود را درباره سد معبر ثبت کرده‌اند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات مربوط به ساماندهی از حدود یک هفته پیش آغاز شده و عملیات پلمب واحدهای متخلف نیز از روز گذشته شروع شده است. امیدواریم با تداوم اجرای این طرح، شاهد ساماندهی وضعیت معابر و رفع مشکلات شهروندان در این زمینه باشیم.