"منیر البرش" مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه با هشدار نسبت به تشدید بحران بهداشتی و زیست‌محیطی در سایه افزایش چشمگیر آمار مرگ‌ومیر، شیوع بیماری‌های عفونی ناشی از آلودگی آب آشامیدنی و تخریب زیرساخت‌های فاضلاب، از افزایش چهار برابری آمار مرگ و میر در سال ۲۰۲۵ نسبت به قبل از آغاز جنگ خبر داد.

جوان آنلاین: البرش در گفت‌وگوی خبری اعلام کرد که مجموع مرگ‌ومیرهای ثبت‌شده در نوار غزه به دلایل مختلف، از جمله کشتار توسط ارتش رژیم صهیونیستی، بیماری‌ها و حوادث، در سال ۲۰۲۵ از چهار برابر رقم ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲ پیش از آغاز جنگ صهیونیستی فراتر رفته است.

به گزارش ایرنا، البرش خاطرنشان کرد که تعیین دقیق شمار جان‌باختگان ناشی از گرسنگی، بیماری و اختلال در خدمات مراقبت‌های بهداشتی، مستلزم تحلیل تفصیلی علل جان باختن افراد است تا امکان شناسایی عوامل مختلفی که در افزایش این آمار نقش داشته‌اند، فراهم شود.

البرش در توضیح آمار تلفات انسانی تصریح کرد که مجموع مرگ‌ومیرهای ثبت‌شده از ۶ هزار و ۶۱ مورد در سال ۲۰۲۲، به ۲۴ هزار و ۶۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش‌یافته است؛ درحالی‌که میانگین عمومی مرگ‌ومیر نیز در این مدت از ۲.۸ مرگ از هر هزار نفر به ۱۱.۵۹ مرگ در هر هزار نفر افزایش‌یافته است.

وی در ادامه افزود که تعیین دقیق آمار فوتی‌های ناشی از گرسنگی، بیماری‌های عفونی و غیرفعال‌شدن خدمات مراقبت‌های بهداشتی، مستلزم انجام تحلیل‌های تفصیلی بر روی علل مرگ‌ومیر است تا عوامل مختلفی که در افزایش این آمار نقش داشته‌اند، به‌دقت شناسایی شوند.

هشدار نسبت به شیوع بیماری‌ها و آلودگی آب آشامیدنی در غزه

این مسئول درباره افزایش خطرات شیوع بیماری‌ها در پی خسارت‌های گسترده وارده به شبکه‌های فاضلاب و ازکارافتادن تصفیه‌خانه‌های آب‌وفاضلاب و نیز احتمال اختلاط آب فاضلاب با آب آشامیدنی هم‌زمان با بارش باران هشدار داد.

البرش تأکید کرد که وخامت خدمات آب‌وفاضلاب، خطرات ابتلا به عفونت را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که تشدید سوءتغذیه نیز آسیب‌پذیری کودکان در برابر بیماری‌ها را بیشتر می‌کند. این در حالی است که توان بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات بهداشتی به دلیل غیرفعال‌شدن مراکز درمانی و کمبود دارو و ملزومات پزشکی کاهش‌یافته و همین امر، فرصت‌های تشخیص و درمان به‌موقع را محدود کرده است.

البرش خواستار مداخله فوری بین‌المللی شد

البرش از جامعه جهانی، سازمان جهانی بهداشت (WHO) صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) خواست برای ورود سوخت و تجهیزات لازم جهت تعمیر شبکه‌های آب‌وفاضلاب و همچنین راه‌اندازی مجدد تصفیه‌خانه‌های آب‌وفاضلاب فوراً وارد عمل شوند.

وی همچنین خواستار تأمین مواد ضدعفونی‌کننده آب و ملزومات بهداشتی برای خانواده‌های آواره و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و داروهای موردنیاز بیمارستان‌ها شد تا از این طریق، گسترش بیماری‌ها مهار شده و توانایی نهادهای سلامت در پاسخگویی به نیازهای فزاینده افزایش یابد.

مدیرکل وزارت بهداشت غزه تأکید کرد که حمایت از کودکان غزه با تأمین آب سالم برای خانواده‌هایشان و تضمین فعالیت بیمارستان‌هایی که توانایی معاینه، تشخیص بیماری‌ها و ارائه درمان‌های لازم به آن‌ها را در زمان مناسب داشته باشند، امکان پذیر است.