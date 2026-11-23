شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به تقویت احتمال همکاری آیزنکوت با احزاب حریدی پرداخت و عنوان کرد که آیزنکوت در آستانه سوگند خوردن برای تشکیل کابینه با اتحاد یهودیت تورات است.

جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی عنوان کرد که گادی آیزنکوت رئیس حزب یاشار و مامور تشکیل کابینه، به یعکوف آشر رئیس حزب یهودیت تورات وعده داده است که در خصوص سربازی حریدی‌ها امتیاز بدهد و در ازای آن همراهی آنان را برای تشکیل کابینه به دست آورد.

به گزارش ایرنا، شبکه ۱۴ عنوان کرد که وعده آیزنکوت شامل لغو فوری دستگیری سربازان فراری حریدی و پس از تشکیل کابینه، تصویب قانونی برای معافیت حریدی‌ها است و به همین جهت احتمال پیوستن حزب یهودیت تورات به ائتلافی به رهبری آیزنکوت افزایش داشته است.

یک مقام ارشد لیکود در واکنش به این موضوع عنوان کرد که مذاکرات طولانی آیزنکوت با ما برای منحرف کردن نگاهها بود. آیزنکوت در آستانه سوگند خوردن برای تشکیل کابینه به همراهی حزب یهودیت تورات است.

شبکه ۱۴ در ادامه مدعی شد که ارزیابی غالب در فضای سیاسی رژیم صهیونیستی این است که با وجود ملاحظات حامیان آیزنکوت یعنی نفتالی بنت، یائیر لاپید و یائیر گولان، آنها از گنجاندن یهودیت حزب یهودیت تورات در کابینه حمایت خواهند کرد. همچنین برای تصویب برخی امتیازها به آنان، رای مثبت احزاب یادشده و سکوت حزب اسرائیل بیتنو و حزب رعم کفایت می‌کند.

گفتنی است به نظر می‌رسد که انتشار این خبر به معنی همکاری آیزنکوت با حزب عربی رعم و حزب حریدی یهودیت تورات است، به این صورت که آیزنکوت و حامیان وی نه تنها از شعارهای خود دست کشیده‌اند بلکه با احزاب عربی نیز همکاری خواهند کرد و به معافیت حریدی‌ها از سربازی نیز رای خواهند داد. این موضوع منجر به ریزش رای آیزنکوت خواهد شد و احتمال بزرگنمایی در آن از سوی شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل از حامیان سرسخت نتانیاهو، دور از انتظار نیست.