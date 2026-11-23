بازداشت خشونت‌آمیز یک پدر و دختر از سوی ماموران نقاب‌دار اداره مهاجرت آمریکا در فرودگاه سیاتل، مقابل چشمان مسافران و انتشار تصاویر این برخورد در شبکه‌های اجتماعی، موجی از واکنش‌ها و انتقادها را برانگیخت.

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: وکیل یک پدر و دخترش که در جریان بازداشت از سوی ماموران نقاب‌دار اداره مهاجرت در پل اتصال به هواپیما در فرودگاه شهر سیاتل، مقابل چشم دیگر مسافران با برخوردی خشونت‌آمیز مواجه شدند، اعلام کرد که آنها برای شرکت در مراسم غسل تعمید یکی از اعضای خانواده خود عازم ایالت کالیفرنیا بودند.

به گزارش ایرنا، مسافران دیگری که روز شنبه (۳۰ آبان) در فرودگاه بین‌المللی سیاتل-تاکوما سوار هواپیمای شرکت هواپیمایی آلاسکا می‌شدند، با تلفن‌های همراه خود از بازداشت این پدر و دختر فیلم‌برداری کردند. ماموران بازداشت‌کننده لباس‌های بدون نشان و شلوارهای خاکی‌رنگ به تن داشتند. این تصاویر به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت.

در این ویدئوها ماموران در حال درگیری با فردی دیده می‌شوند که روی زمین قرار دارد. این حادثه همچنین موجب تاخیر در پرواز لس‌آنجلس شد.

اولیا کاتالا وکیل این پدر و دختر، در گفت‌وگوی تلفنی با آسوشیتدپرس اعلام کرد که آنها برای شرکت در مراسم غسل تعمید یکی از اعضای خانواده خود به کالیفرنیا سفر می‌کردند و از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ خورشیدی) در آمریکا زندگی کرده و اکنون در این کشور درخواست پناهندگی داده‌اند.

به گفته کاتالا، هیچ‌یک از این دو نفر سابقه کیفری ندارند.

وی درباره آنها گفت: این افراد تمام مراحل قانونی را به‌درستی طی کرده‌اند و تحصیل‌کرده هستند. دختر خانواده به کالج و دانشگاه رفته و در یک سازمان غیرانتفاعی مشغول به کار بوده است. هیچ‌یک از آنها سابقه کیفری ندارند و این اتفاق واقعا دردناک است.

اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماموران این اداره ریکاردو لاروندو مندوزا تبعه مکزیکی را بازداشت کرده‌اند. به ادعای این اداره، وی پس از پایان اعتبار ویزای خود همچنان در آمریکا اقامت داشته و قوانین این کشور را نقض کرده است.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که در جریان درگیری، یکی دیگر از مسافران قهوه داغی به سوی ماموران پرتاب کرده است. اداره مهاجرت اعلام کرد این زن به نام سوفیا هرناندز مخیا نیز تبعه مکزیک بوده و پس از پایان اعتبار ویزایش به‌صورت غیرقانونی در آمریکا اقامت داشته است. به گفته این اداره، احتمال دارد او به اتهام حمله به یک مامور فدرال تحت پیگرد قرار گیرد.

وکیل این زن اعلام کرد که مخیا در اواسط دهه سوم زندگی خود قرار دارد، با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده و مدارک لازم برای تغییر وضعیت اقامت خود را ارائه داده است.