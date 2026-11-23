ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین امروز اعلام کرد که کشورش مسئول حمله شهپادی دیروز به یک کشتی جنگی روسیه در سواحل لیبی بوده که منجر به «غرق شدن» آن شده‌ است.

جوان آنلاین: زلنسکی در پلتفرم «ایکس» نوشت که نیروهای اوکراینی هفت فروند شهپاد ساخت داخل را در این عملیات به کار گرفتند. رئیس دولت اوکراین این ناو را یکی از جدیدترین کشتی‌های روسیه توصیف کرد که در سال ۲۰۲۳ و در جریان حمله روسیه بهره برداری از آن آغاز شد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: ما به عملیات خود در آب‌های تعیین شده ادامه می‌دهیم. ما به تجاوز روسیه پاسخ می‌دهیم. ما در حال ساخت جنگ افزارهای اوکراینی هستیم.

به نوشته این خبرگزاری آمریکایی، نیروهای اوکراینی همچنین به یک کشتی باری روس نیز حمله کردند که به گفته زلنسکی مسکو از آن برای حمل سلاح استفاده می‌کرد. وی افزود که یک هلیکوپتر نظامی Ka-۲۷ نیز در این حمله منهدم شد.

به گفته ۲ مقام لیبیایی، حمله شهپادهای اوکراینی به ناوچه نیروی دریایی روسیه که در پایگاه دریایی بنغازی در شرق لیبی قرار داشت به شدت آسیب رساند.

ساکنان بنغازی در نخستین ساعات روز یکشنبه صدای انفجارهای شدیدی را شنیده و شاهد آتش‌سوزی در پایگاه مذکور بودند. مقام های شرق لیبی اعلام کردند که نیروهای دفاع مدنی به محل اعزام شده و آتش را خاموش کرده‌اند.

در این بیانیه بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد کشتی یا محموله آن، آمده که این کشتی برای سوخت‌گیری و حمل تدارکات به عنوان بخشی از توافق‌نامه همکاری بین روسیه و دولت مستقر در شرق لیبی پهلو گرفته بود.