روزنامه دیلی میل در گزارشی نوشت: با وجود تلاش دونالد ترامپ برای احیای مذاکرات با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی بیش از یک سال است که هیچ پاسخی به تماس‌ها و نامه‌های رئیس‌جمهوری ایالات متحده نداده است.

جوان آنلاین: طبق یک گزارش افشاگرانه، رهبر کره شمالی بیش از یک سال است که تلاش‌های ترامپ برای گفت‌وگو را رد می‌کند. منابع آگاه می‌گویند که کیم دیگر جواب ترامپ را نمی‌دهد.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش‌ها، در حالیکه کیم بر ساخت زرادخانه هسته‌ای کشورش تمرکز دارد، ترامپ را نادیده گرفته است؛ وضعیتی که به ناامیدی فزاینده کاخ سفید برای برقراری ارتباط با رهبر کره شمالی منجر شده است.

منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند که ترامپ در طول یک سال گذشته از طریق کانال‌های موجود تلاش کرده با رهبر کره شمالی تماس برقرار کند، اما او رد کرده است.

این بی‌اعتنایی‌ها به حدی رسیده که باعث شد ترامپ در نهایت برای کیم نامه‌ای بنویسد و پس از آن مقامات آمریکایی در بیرون دفتر نمایندگی دائم کره شمالی در سازمان ملل منتظر ماندند تا آن را به یک دیپلمات این کشور تحویل دهند. به گفته منابع آگاه، در حالی که دستور داده شده بود نامه به کیم داده شود، یک دیپلمات کره شمالی نامه را بدون آنکه باز کند، جلوی یک مقام آمریکایی پرتاب کرد.

دیلی میل، این بی‌احترامی را نشان‌دهنده رویکرد بی‌تفاوت کیم در برخورد با دولت دوم ترامپ دانسته است که در تضاد کامل با رابطه صمیمانه‌ای بود که دو رهبر در دولت اول داشتند.

ترامپ پیش از این سه بار با رهبر کره شمالی ملاقات کرده بود و در ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) زمانی که به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری آمریکا پا به خاک کره شمالی گذاشت، تاریخ‌ساز شد. رئیس‌جمهوری آمریکا در آن زمان تا بدان جا پیش رفت که گفت او و کیم «عاشق هم شده‌اند».

اما هفته گذشته، با سفر ترامپ به آسیا برای نشست چند روزه در شنجن، کیم با وجود تلاش بیش از ۱۲ رهبر، حاضر به ملاقات با ترامپ نشد و اختلاف بین دو کشور آشکار گردید.

بر اساس گزارش‌ها، ترامپ در نشست چین، تلاش کرده بود با کیم ملاقات کند، اما گفته می‌شود همزمان با دیدار رئیس‌جمهوری آمریکا با همتایان چینی و روسی، کیم در حال بازدید از یک نمایشگاه در پیونگ یانگ بود.

ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار که از او در مورد تلاش برای دیدارش با کیم پرسید، گفت: ارتباط وجود دارد، اما ما ملاقات نکردیم.

به نوشته دیلی میل، این نخستین بار نیست که ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ سعی می‌کند با رهبر کره شمالی دیدار کند و شکست می‌خورد.

منابع آگاه به این روزنامه اعلام کردند که کیم بارها دست رد به سینه ترامپ زده و تماس‌های تلفنی و نامه‌های او را بی‌پاسخ گذاشته است.

به گفته منابع آگاه، مقامات پیش از عزیمت ترامپ به سوی چین در مورد امکان دیدار رئیس جمهوری آمریکا و کیم رایزنی شده بود و در چارچوب این تلاش‌ها، بر سر احتمال انتشار بیانیه‌ای گفت‌وگوهایی صورت گرفته بود؛ بحث‌هایی که بر اساس آن کره شمالی رسما یک قدرت هسته‌ای شناخته می‌شود، اما برچیده شدن برنامه هسته‌ای آن نیز مطرح نمی‌گردد. ایالات متحده در عوض تنها به دنبال وضع محدودیت‌ها بر آزمایش هسته‌ای و موشکی پیونگ یانگ خواهد بود.

اما کیم در نهایت شرایطی را تعیین کرد که ایالات متحده نمی‌توانست بپذیرد. مشخص نیست که این شرایط چه بوده‌اند. با این وجود کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی در بیانیه ای به تاریخ ۴ نوامبر(۱۳ آبان)، راه را برای گفت‌وگوی آزاد با واشنگتن باز گذاشت.

کیم جه چون استاد دانشگاه «سوگانگ» مستقر در سئول در مصاحبه‌ای با روزنامه «هرالد» کره جنوبی گفت: درحالیکه ترامپ می‌گوید نخست باید دیدار کنیم، کیم بر به رسمیت شناختن کره شمالی به عنوان یک قدرت هسته‌ای تاکید دارد که می‌تواند به معنای لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور باشد.

دیلی میل سپس با اشاره به افزایش توان نظامی کره شمالی خاطرنشان کرده است: تا همین چند سال پیش، برنامه هسته‌ای این کشور بیشتر شامل موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با سوخت مایع بود که باید روی سکوی پرتاب سوخت‌گیری می‌شدند و همین آنها را در برابر شناسایی و حملات پیشگیرانه امریکا و متحدانش آسیب‌پذیر می‌کرد.

اما این کشور اکنون موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با سوخت جامد در اختیار دارد که قادر هستند آنها را از قبل سوختگیری کرده و از روی خودروهای پرتابگر شلیک کند. زرادخانه کره شمالی نیز از حدود ۲۰ تا ۳۰ کلاهک هسته‌ای به حدود ۶۰ کلاهک افزایش یافته است.

اقتصاد کره شمالی نیز با حمایت چین و روسیه، سال گذشته میلادی ۳.۵ درصد رشد کرد و سومین سال رشد بالای سه درصد را رقم زد.