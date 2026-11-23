وزیر بهداشت یونان اذعان کرد که رژیم صهیونیستی در جنگ تبلیغاتی و عرصه نبرد روایت‌های نوار غزه، برای متقاعد کردن افکار عمومی غرب شکست خورده است.

جوان آنلاین: «آدونیس جورجیادیس» وزیر بهداشت یونان، در گفت‌وگو با شبکه «آی ۲۴ نیوز» با انتقاد از عملکرد تبلیغاتی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اذعان کرد تل‌آویو در تلاش برای همراه کردن افکار عمومی جهان با خود و ترویج روایت خود از این جنگ، شکست خورده است.

به گزارش ایرنا، جورجیادیس که از حامیان رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، گفت: من می‌خواهم اصلی‌ترین سیاستمدار طرفدار اسرائیل در جهان باشم، اما شما جنگ تبلیغاتی را باخته‌اید.

وی با وجود جنایت صریح اشغالگران صهیونیستی در غزه، از عملکرد ارتش اسرائیل و نسل‌کشی در این منطقه دفاع کرد و گفت ناکامی اسرائیل در جنگ تبلیغاتی، زمینه را برای افزایش موج یهودستیزی در کشورهای غربی فراهم کرده است.

جورجیادیس در ادامه، یونان را در حمایت از اسرائیل استثنا دانست و به مواضع علنی خود در دفاع از این رژیم اشاره کرد و گفت حتی در شرایطی که همکارانش درباره پیامدهای سیاسی حمایت علنی از اسرائیل هشدار داده بودند، از بیان موضع خود عقب‌نشینی نکرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه، از طیف گسترده‌ای از ظرفیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای خود، از جمله سازکارهای دیپلماسی عمومی، ایجاد نهادهای متعدد وابسته به وزارت خارجه و بهره‌گیری از انسان‌رسانه‌ها و صهیونیست‌های تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان، برای ترویج و تثبیت روایت خود در افکار عمومی بین‌المللی استفاده کرد.

با این حال، واقعیت‌های میدانی و تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از نسل‌کشی در غزه، مانع از همراهی افکار عمومی جهان با روایت اسرائیل شد و در مقابل، همدلی و حمایت از فلسطینیان در عرصه بین‌المللی افزایش یافت.

این وزیر یونانی همچنین در تلاش برای همراهی با تبلیغات ضدایرانی رژیم صهیونیستی، ادعا کرد که دولت‌های اروپایی باید «تهدید ناشی از برنامه موشکی ایران» را جدی بگیرند.